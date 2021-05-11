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11.05.2021 10:04
Рубрика: Общество

Назван способ выявить рак крови на ранней стадии

Текст: Василий Кошкин

Результаты анализа крови позволят выявить рак на ранней стадии. В первую очередь стоит обратить внимание на показатели уровня гемоглобина и эритроцитов, рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева.

Фото: iStock
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"Высокий гемоглобин и высокие эритроциты - это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови", - отметила Ненашева в комментарии "Пятому каналу".

По ее словам, на болезнь могут также указывать высокий уровень лейкоцитов. В этом плане важно разграничить инфекционные заболевания, которые могут сопровождаться повышенным содержанием лейкоцитов, и более серьезные проблемы со здоровьем.

"Иногда это говорит о злокачественных заболеваниях, так же как и слишком низкие лейкоциты могут служить показателем онкологического заболевания", - пояснила врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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