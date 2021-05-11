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Названы главные отличия iPhone 13 от iPhone 12

Текст:   Виктория Чернышева
11.05.2021,  
17:25
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Сеть попали фотографии, на которых сравниваются две модели iPhone - 12 и 13. Изображения позволяют наглядно увидеть, как изменится "яблочный" смартфон нового поколения, премьера которого ожидается в сентябре.

Как уточняет портал MyDrivers, в глаза сразу же бросается разница в камерах - у 13-й модели она больше. У iPhone 13 она выступает над корпусом на 2,51 мм, у iPhone 13 Pro - на 3,65 мм (для сравнения: у iPhone 12 и iPhone 12 Pro - от 1,5 до 1,7 мм).

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Корпус новой модели будет чуть толще - 7,57 мм против 7,4 мм у iPhone 12. Это, скоре всего, говорит о том, что Apple использует в новых флагманах батарею большей емкости. По инсайдерским данным, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснастят экраном Samsung 120HZ LTPO OLED и модемом Snapdragon X60 5G, которые достаточно энергозатратны. Поэтому аккумулятор потребуется более мощный.

Еще одно ожидаемое изменение - система стабилизации на основе сдвига матрицы, а также появление во всех моделях датчика лидар.

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