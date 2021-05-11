Американский телеканал NBC, традиционно транслировавший церемонию вручения премии "Золотой глобус" с 1996 года, отказался это делать в 2022 году. Причиной послужило расследование газеты Los Angeles Times, обвинившей жюри в "финансовых и этических упущениях", а также в отсутствии расового разнообразия - в частности, не включения в жюри чернокожих судей. Напомним, судьбу "Глобуса" ежегодно решает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA). Жюри состоит из 87 человек, которые представляют 55 стран. Но, видимо, такого разнообразия американской киноиндустрии оказалось мало, равно как и обещаний ассоциации расширить свой состав.

В апреле организация даже исключила своего бывшего председателя, южноафриканского журналиста Филиппа Берка, за то, что он отправил коллегам по электронной почте статью, называющую движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение". - Прим. "РГ") "расистской группой, подстрекающей к ненависти". По словам Берка, он "только хотел проиллюстрировать охватившее нас лицемерие" и поделился материалом в ознакомительных целях. Но все эти шаги многим актерам и видеосервисам показались неубедительными. В итоге от сотрудничества с HFPA помимо NBC отказались также компании Netflix, WarnerMedia и Amazon Studios. Актриса Скарлетт Йоханссон призвала отречься от ассоциации, пока та не проведет фундаментальную реформу. Ее коллега по цеху Марк Руффало заявил, что, "как недавний победитель "Золотого глобуса", он не может чувствовать гордость или радость за получение этой награды". А актер Том Круз в знак протеста и вовсе вернул HFPA все свои три "Глобуса".

Не ясно, что еще помимо обозначенных мер должны сделать члены ассоциации, чтобы возродить партнерство с NBC и другими компаниями. Но как минимум один пример того, как в Голливуде надо подстраиваться под новые тренды политкорректности, у HFPA есть. Речь, конечно же, идет о премии "Оскар", которую c 2024 года в номинации "Лучший фильм" будут выдавать только тем картинам, которые соответствуют минимум двум из четырех новых "стандартов равенства". Чтобы получить "стандарт", нужно удовлетворить один из его критериев. Вот некоторые из них: по меньшей мере один из актеров главной роли или роли второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы; не менее 30 процентов всех актеров второстепенных ролей или массовки должны быть женщинами, выходцами из этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития; сюжет картины должен быть посвящен вышеперечисленным группам и т.д. Некоторые критерии касаются состава съемочных групп, процесса кинопроизводства (в частности, представление бесплатной стажировки для женщин, представителей не белого населения и ЛГБТ), а также маркетинговой команды картины.

Жюри церемонии состоит из 87 человек, которые представляют 55 стран. Но такого разнообразия американской киноиндустрии оказалось мало

"Согласно рейтингам за февраль прошлого года, 93 процента из нас уже не смотрят церемонию вручения премии "Оскар". Теперь "Оскар" задается вопросом: как сократить последние семь процентов? Ответ: воук-квоты (касающиеся социального, расового и полового равенства. - Прим. "РГ"), - писал сразу после новости о новых правилах американский кинокритик Кайл Смит для издания New York Post. - Киноакадемия уже многое сделала, чтобы скатиться в беспредметность; когда она награждает явно не самые лучшие картины… она показывает, что на первом месте для нее - это подача одобренных социально-политических идей".