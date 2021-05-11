Ассоциация "Самые красивые деревни и городки России" советует охотникам за впечатлениями обратить внимание и на небольшие русские поселения. Им есть чем удивить. Информационный партнер "РГ" журнал "Ямальский меридиан" составил свой рейтинг таких туристических мест.

Старая Ладога одно из старейших поселений в нашей стране. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Десятниково, Республика Бурятия

Село было основано в первой половине XVIII века сибирскими крестьянами. В 1765 году здесь были поселены старообрядцы-семейские, сосланные из отошедших от Польши к России земель вокруг города Ветка (сейчас этот город находится в Гомельской области Белоруссии).

Первое, что бросается в глаза приезжающим в Десятниково, - яркие, нарядные дома, раскрашенные во все цвета радуги. Это дань традиции. В прошлом зажиточные крестьяне стремились украсить не только фасады своих домов, мастера также расписывали внутренние стены, потолки и печи.

Еще одна особенность - у зданий нет фундаментов, нижние бревна лежат прямо на земле, но не гниют. Объясняется это тем, что раньше лес заготавливали и подготавливали к строительству особым образом.

В Десятникове всегда рады гостям. Путешественников встречают старинными песнями, угощают блюдами старорусской кухни, знакомят с традициями семейских.

Старая Ладога, Ленинградская область

Одно из старейших поселений в нашей стране, его история насчитывает более 1260 лет. Исследователи называют Старую Ладогу древней столицей Северной Руси, утверждая, что именно сюда прибыл княжить Рюрик в IX веке. Но люди здесь селились задолго до прихода варяга. Древнейшие известные постройки на месте Старой Ладоги, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из бревен, срубленных до 753 года. В 2013 году археологи нашли в Старой Ладоге гребень эпохи Меровингов, предположительно VII века нашей эры. Также на территории села была найдена стоянка древнего человека эпохи неолита, датируемая третьим тысячелетием до нашей эры.

Старая Ладога - это уникальное скопление памятников истории, археологии и архитектуры. В списке главных достопримечательностей - Староладожская крепость, Георгиевская церковь, Никольский и Успенский монастыри, церковь Рождества Иоанна Предтечи, Варяжская улица.

Кинерма, Республика Карелия

Небольшая живописная деревушка с 500-летней историей. Находится примерно в 100 километрах от Петрозаводска, между селом Ведлозеро и поселком Кинелахта. Постоянно здесь живут всего 14 человек.

Кинерму называют карельской жемчужиной, одним из семи чудес финно-угорского мира. Деревня - настоящий музей под открытым небом. Жилые дома и строения были возведены в XVIII - начале XX века и являются уникальными памятниками деревянного зодчества карелов-ливвиков. Гордостью местных жителей является расположенная в центре Кинермы часовня Смоленской иконы Божией Матери, которой более 200 лет.

В одном из домов сделан музей, где рассказывают о жизни традиционной карельской деревни. Здесь же находится гостевая комната, где можно переночевать. Туристы могут попариться в баньке по-черному, посетить мастер-классы по изготовлению карельской куклы рванки и по выпечке знаменитых карельских калиток.

Жители деревни Кимжа договорились не красить свои дома. Фото: Photoxpress

Ферапонтово, Вологодская область

В селе находится один из древнейших монастырей Русского Севера - Ферапонтов монастырь. Его полное название - Ферапонтов-Белозерский Богородице-Рождественский Мартинианов монастырь. Основана обитель была преподобным Ферапонтом в 1398 году.

Монастырь всемирно известен. Сделала его таким чудом сохранившаяся стенопись главного храма - собора Рождества Богородицы. Фрески были созданы известным русским иконописцем, продолжателем традиций Андрея Рублева Дионисием в 1502 году и уцелели в авторском исполнении почти в полном объеме. Интересно, что московский художник вместе "со своими чады", то есть с сыновьями и мастерами, входившими в его артель, создал фрески всего за 34 дня. Об этом сообщала надпись, которую нашли на поверхности арки северного входа собора.

Кимжа, Архангельская область

"Портал в прошлое", "уголок живой старины" - так отзываются туристы об этой деревне. Сюда едут, чтобы увидеть самые северные мельницы в мире и единственную сохранившуюся на Мезени церковь мезенского типа постройки. Вдоль улиц здесь стоят крепкие избы - пятистенки и шестистенки, построенные более 100 лет назад и имеющие свой первоначальный вид. Местные жители негласно договорились не красить дома краской и не обшивать их тесом, чтобы исторический облик строений был сохранен. В некоторых из домов в 1980-х годах снимались художественные фильмы "Михайло Ломоносов" и "Матвеева радость".

А еще Кимжа - это рыбалка на одноименной реке и "тихая" охота в окрестных лесах, катание на лошадях знаменитой мезенской породы и чаепитие с расписными пряниками - козулями, изготовленными по старинным рецептам.