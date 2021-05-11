Обнаружено 800 артефактов эпохи Ивана Грозного

Сенсационное событие для российской археологии и истории произошло в конце апреля. В районе исторического села Судбищи Орловской области обнаружено огромное количество артефактов, принадлежащих эпохе первой половины правления Ивана Грозного. Ученые уверены: это место одного из главных сражений средневековой истории России - битвы 1555 года между отрядом под командованием боярина Ивана Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.

Копье и несколько наконечников стрел случайно нашли орловские дайверы, которые тренировались в реке Гоголь. О своей удивительной находке они рассказали сотрудникам Института археологии РАН, которые, к счастью, "копали" в Орле.

"Эти вещи были вымыты из берега во время весеннего половодья и скопились под дамбой", - рассказывает научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш о счастливом стечении обстоятельств на пресс-конференции в РИА Новости. Планомерная разведка ближайшей территории позволила ученым очертить место, усеянное артефактами. Это площадь 900 на 600 метров. Кроме наконечников стрел и пуль, там "подняли" так называемую чешуйку - копейку эпохи Ивана Грозного, которая позволила примерно установить время битвы.

"За три недели находок уже более 800, - подводит итоги Радюш. - Более 400 стрел, более 50 пуль, одно свинцовое ядро, множество металлических предметов… Есть замок от фитильного ружья. А историкам известно, что в битве при Судбищах в один их первых раз применялись артиллерийский наряд и ручное оружие как со стороны татар, так и русских, которые отстреливались в засеке. Возможно, в этом месте происходил последний бой". Среди найденного множество бытовых вещей, например, хозяйственный ножик или пряжки от упряжи, нательный крестик, которые, несмотря на свою незамысловатость, дают портрет эпохи. Однако, чтобы появились реальные научные выводы из этой находки, понадобятся годы исследований.

Первый артефакт нашли дайверы

"Важно поставить ударение не на слове "сенсационная", а на слове "сохранить", - вступает в разговор директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. - Не случайно, что к теме засечной черты этого уникального периода активных боевых действий по укреплению границ нашего государства и освоению русскими людьми огромных территорий особое внимание". Он напомнил о поручении президента России о серьезном и комплексном исследовании засек, данное Российскому историческому обществу. "Мы получили уникальный объект для изучения в рамках президентской программы", - считает музейщик. Эксперты также предложили пересмотреть юридический статус таких памятников, как ратные поля сражения, которые являются очень редкими и хрупкими источниками исторической информации, поскольку быстро исчерпываются любителями бездумно покопать землю боевой славы наших предков.