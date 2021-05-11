Оппозиция в Латвии заявила о нарушении прав человека в День Победы в Риге

Латвийские оппозиционные политики сообщили о том, что в Риге во время празднования Дня Победы нарушались права человека и гражданские свободы граждан. Об этом говорится в заявлении партии "Согласие".

Цветы, возложенные к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Политики подвергли жесткой критике действия властей латвийской столицы, а также правоохранительных органов, которые закрыли доступ к Памятнику Освободителям, к подножию которого люди ежегодно 9 мая несут цветы.

"Используя в качестве предлога правила эпидемиологической безопасности, полиция запретила пришедшим спокойно и не задерживаясь возложить цветы к подножию памятника", - отмечается в заявлении партии. В нем также указано, что искусственно созданное скопление людей у памятник увеличило риск распространения инфекции. "Возложение цветов к памятнику - это глубоко личный момент, когда человек отдает дань памяти и уважения. Необоснованные ограничения провокационны и унизительны для людей, которые легитимно выражают свое отношение к событиям Второй мировой войны и поминают своих близких, погибших в той войне", - говорится в заявлении "Согласия".

Политики также осудили тот факт, что в Риге 9 мая перенесли остановки и организовали "цветочные столы", куда люди должны были складывать цветы, а дальше волонтеры переносили их к памятнику. В итоге образовалась путаница и толпа, которая пыталась добраться до столов.

"Согласие" намерено обратиться к президенту Латвии Эгилсу Левитсу с призывом оценить обоснованность введенных в День Победы около монумента ограничений.

Кстати ночью после Дня Победы, когда полицейское оцепление было уже снято, активисты латвийской общественной организации "9 мая" выложили из цветов около памятника Освободителям большую красную звезду. Снимок со звездой мгновенно разлетелся по всем соцсетям и СМИ республики.