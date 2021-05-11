Туристическая отрасль ждет, когда заработает программа льготных кредитов, о которой говорил в своем Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин. Она поможет привести в порядок гостиницы, построить новую инфраструктуру и раскрыть туристический потенциал малых городов. Но и сейчас не пожалеете, если отправитесь по городам, о которых упомянул президент.

Старая Русса

Как добраться

Добраться до Старой Руссы (Новгородская область) из Москвы проще всего поездом. Дорога займет около 10 часов, билет обойдется в две тысячи рублей с человека. Другой вариант - на машине: 7-8 часов за рулем. Если же организовать транзит через Петербург, то можно и по Северной столице погулять, и отправиться в город на автобусе. Цена вопроса - от 500 рублей плюс багаж, время в пути - около пяти часов.

Где остановиться

Даже если вы не планируете лечебные процедуры, остановиться можно в старинном санатории "Старая Русса". Ночь обойдется примерно в четыре тысячи рублей, но зато есть возможность получить туристический кешбэк. Другие варианты - на любой вкус и кошелек, от койки в хостелах и частных апартаментов до комфортабельного номера в отеле и гостевом доме.

Где подкрепиться

У столетней Водонапорной башни на главной Соборной площади есть кафе, где предложат местные блюда и рыбу из озера Ильмень.Бизнес-ланч "суп со шпинатом и яйцом, пюре картофельное + салат фитнес, котлета пожарская или рубленая из трески" или аналогичный - 250 рублей. Вообще, аутентичную новгородскую кухню попробовать сегодня мало где удается.

Таруса

Как добраться

В этот старинныйгород в Калужской области легко доехать на автомобиле: 100 километров от Москвы по М-2 до Серпухова, затем еще 40 километров - и вы в тихом городе на Оке, связанном с именами Марины Цветаевой и Константина Паустовского. Без учета пробок время в пути из Москвы составит более двух часов. По вечерам от столичной автостанции Новоясеневская сюда ходит автобус, цена билета - 330 рублей. Еще один вариант - утром доехать электричкой до Серпухова, а оттуда в Тарусу на автобусе - обойдется поездка 436 рублей.

Где остановиться

На набережной Оки находится гостиница, нечто среднее между курортным пансионатом и базой отдыха. Двухкомнатный семейный номер обойдется 3100 рублей в сутки, двухэтажный коттедж на 10 человек - 12 тысяч.

Где подкрепиться

"Меню у нас простое, без изысков, но добротное - можно наесться до отвала одной порцией солянки с четырьмя видами мяса", - рассказал "РГ" управляющий одного из кафе в центре города Владимир Самохин. Средний чек - 750 рублей.

Боровск

Как добраться

Не имея машины, добраться до калужского города Боровска непросто: железной дороги нет, автобусы из Москвы не ходят. Облюбовавшие город в XVII веке старообрядцы сторонились мирской суеты, эта "отстраненность" сохранилась и поныне. На машине от Москвы до Боровска чуть больше двух часов езды. Автотуристов в городе ждут несколько "сюрпризов": здесь нет светофоров, проблемы с парковкой. "Город наш дачный, летом население утраивается - все приезжают на машинах. Особенно тяжело приткнуться автобусам - единственная площадка на Городище", - рассказала гид Ольга Захарова.

Где остановиться

"Шикарной гостиницы, которую можно было бы рекомендовать гостям, в городе нет, - призналась советник главы района по развитию туризма Татьяна Баталова. - Ближайший отель хорошего уровня - семейный курорт находится за городом в 10 минутах езды". Он состоит из 10 домиков на берегу озера. Стоимость аренды - 4900 рублей в будни, 6900 - в выходные и праздники.

Где подкрепиться

На курорте кормят завтраками. Если готовить неохота, снедь привезут из фермерского кафе - его же рекомендуют гиды, обильный обед с десертом обойдется рублей в 800 на человека.

Палех

Как добраться

Ежедневно в 7.07 с Курского вокзала Москвы уходит в Иваново экспресс "Ласточка". В 10.21 он в Шуе, там можно пересесть на автобус или такси, и минут через 10-15 вы окажетесь в столице лаковой миниатюры - Палехе. Цена билета начинается от 899 рублей. Можно добраться и на машине, если не будет пробок.

Где остановиться и подкрепиться

Еда и ночлег в Палехе сосредоточены в одном месте - единственной гостинице, при которой есть кафе. Меню обычное: пара салатов, одно первое блюдо и два вторых, но и недорогое, средний чек - 600 рублей. Снять на сутки двухместный номер обойдется в 2300 рублей.

Тутаев

Как добраться

От Москвы до Тутаева - 310 километров, но добираться надо через Ярославль. Удобнее всего на машине. Летом можно попасть в город напрямую, путешествуя на речном судне. Самый приемлемый вариант - на поезде до Ярославля. Время в пути - от трех до четырех часов, стоимость поездки - от 690 рублей. Потом пересесть на автобус, идущий до Рыбинска через Тутаев.

Где остановиться

Переночевать можно в нескольких отелях, гостиничном доме, хостеле или кемпинге. Стоимость двухместного номера - от 2300 рублей. Сутки в хостеле обойдутся в 600 рублей с человека.

Где подкрепиться

Поесть можно в кофейне неподалеку от Воскресенского собора. Там подают кофе, чай, чизкейки и штрудели. Средний чек - 140-600 рублей. Или в расположенном рядом баре. Здесь можно отведать кесадилью с курицей за 270 рублей, а тарелка борща по-польски обойдется в 150 рублей.

Муром

Как добраться

До Мурома (Владимирская область) из Москвы можно доехать на машине, автобусе или поезде. В первом случае дорога займет около пяти часов. На автобусе - около семи часов, билет обойдется в 775-947 рублей. Удобный вариант - добраться на поезде с Казанского вокзала.

Где остановиться

В городе огромное количество мест размещения, поэтому нетрудно найти варианты на любой вкус и кошелек. Например, в гостевом доме, расположенном в 600 метрах от Спасо-Преображенского монастыря, с садом, бесплатным Wi-Fi и парковкой, двухместный номер можно снять за 2100-2600 рублей. Сутки в центральных апартаментах обойдутся в 1931 рубль.

Где подкрепиться

Кафе, ресторанов, закусочных в Муроме хватает. В меню можно обнаружить "Шти по-муромски" (200 руб.), уху на курином бульоне из выловленной в Оке рыбки (250), жаркое "Теща нагадала" (350). Если же турист желает трапезничать и при этом наслаждаться красивыми видами - ему дорога в ресторан на берегу Оки, где в меню есть борщ со сметанными камнями, уха из трех видов рыб с дымком, суп с морепродуктами на кокосовом молоке. Средний чек - 800-2000 рублей.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Борис Голкин

Гороховец

Как добраться

На машине из Москвы через Балашиху, Электросталь и Владимир - 338 километров. Автобус из столицы до Гороховца (Владимирская область) идет от 4,5 до 6 часов (билет обойдется в 756-810 рублей). Быстрее всего довезет "Ласточка" нижегородского направления: она "долетает" до города всего за 3,5 часа.

Где остановиться

К услугам путешественников апартаменты, отели, мотели, гостевые дома, базы отдыха, хостелы. Бюджетные варианты начинаются от 500 рублей с человека за сутки в хостеле и 1800 рублей за двухместный номер на базе отдыха. Но если ехать большой компанией, то самый лучший вариант - снять дом. Например, коттедж с пятью спальнями и 19 кроватями предлагается за 10 тысяч рублей в сутки.

Где подкрепиться

В Гороховце немного заведений, но зато предлагаемые блюда, по отзывам посетителей, отменного вкуса. "Рыба оказалась свежайшей. Цена просто восхитила: рыба, кусочек хлеба и томатный сок стоили 118 рублей (просто советские времена!)" - поделилась впечатлениями путешественница, побывавшая в одном из кафе. Средний чек - 250-400 рублей.

Кисловодск

Как добраться

В Кисловодск из Москвы можно добраться на поезде, самолете или на автобусе и автомобиле. Ближайшая воздушная гавань находится в Минеральных Водах, откуда до Кисловодска около 30 километров пути - добраться можно на такси, общественным транспортом или электричкой.

Где остановиться

Можно остановиться как в хостеле, арендованных квартирах, так и в гостиницах. В последние годы в Кисловодске активно развивается отельный бизнес. Бюджетный двухместный номер можно найти от 1,5-2 тысяч рублей. Хостелы обойдутся еще дешевле. А вот с парковкой могут возникнуть проблемы - всему виной география города с его узкими улицами.

Где подкрепиться

Местная кавказская кухня захватывает. Можно попробовать шашлык, хычины, лагман и шурпу. Для почитателей высокой кухни есть специальные рестораны. На любой вкус и кошелек.