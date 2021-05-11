Портал ГодЛитературы.РФ запускает подготовку к ЕГЭ

Наступает пора экзаменов, когда ученики школ всех уровней, от средней до высшей, отчаянно пытаются уложить в свои головы все, что не уложилось туда за весь учебный год. Портал ГодЛитературы.РФ запускает проект, который поможет подтянуть знания по русскому языку и литературе и успешно пройти экзаменационные испытания.

Новый курс под названием "Год ЕГЭратуры" подскажет школьникам, почему не стоит бояться ЕГЭ, поделится лайфхаками, необходимыми при сдаче экзамена, а также поможет закрепить теорию и подготовиться к практическим заданиям.

В команде проекта - авторы портала ГодЛитературы.РФ, специалисты с высшим филологическим образованием, разбирающиеся не только в школьной программе, но и в мировой литературе:

Ольга Лапенкова - выпускница Литературного института им. А. М. Горького, ведет рубрику "В помощь школьнику" и уже несколько лет помогает готовиться к итоговому сочинению и к ЕГЭ.

Иван Родионов - учитель и репетитор с большим стажем. Активно работает как литературный критик, так что заинтересованный подход обеспечен.

Татьяна Шипилова - аспирантка Литературного института им. А. М. Горького, репетитор с 10-летним стажем, сотрудник Года Литературы".

Не раздумывая, курс стоит пройти не только школьникам, сдающим ЕГЭ по русскому и литературе, но и студентам филологических факультетов и литературных мастерских. Интересен он будет и обычным читателям, желающим понять и заново полюбить шедевры русской литературы, которые они помнят как "школьную программу".

Узнать подробности проекта, а также присоединиться к урокам можно на сайте портала.