Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и назначил новые выборы в законодательный орган республики на 11 июля. Лидер государства также утвердил состав служебного совета министров.

Как и прогнозировали местные эксперты, партиям не удалось прийти между собой к какому-либо компромиссу и сформировать правительство. Ранее, осознавая отсутствие перспектив на коалицию, все три ведущие политсилы вернули президенту врученные им мандаты на создание кабмина.

Напомним, ключевые для балканской республики выборы в парламент состоялись в начале апреля. По их итогам далеко не убедительную победу одержала правящая до этого партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) под руководством экс-премьера Бойко Борисова. При этом остальные пять фракций хоть и заявили о намерении не допустить возвращения ГЕРБ к власти, не нашли друг с другом общего языка.