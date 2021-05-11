Президент потребовал проработать новые правила оборота оружия

В связи с трагедией в казанской школе президент Владимир Путин дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову - проработать новые правила оборота гражданского оружия.

"Отдельное поручение было дано Золотову - чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения с учетом вида оружия, которое использовал стрелявший", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иногда в качестве охотничьего регистрируются те виды стрелкового оружия, которые в некоторых странах используются как штурмовые, пояснил пресс-секретарь президента. "Это тоже будет прорабатываться", - уточнил он. Новое положение призвано устранить эти противоречия. На вопрос о том, какие именно меры готовятся, Песков ответил: "Пока ничего не готовится, президент дал поручение".

Журналисты спросили, будут ли пересматривать меры безопасности в школах. "Разумеется, это будет поводом, чтобы проанализировать, насколько эффективны ранее принимаемые меры и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер", - сказал Песков.