В этом году еще 35 производителей молочных продуктов смогут воспользоваться советами экспертов, чтобы увеличить выручку и производительность труда. Причем с минимум затрат. Это значит, на некоторых предприятиях поднялась зарплата. И в продаже стало больше продуктов, а это уже на пользу покупателям.

Почти в два раза только за полгода выросли производство и выручка у тех молочных компаний, которые уже участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Одна из его главных целей - внедрять систему бережливого производства и добиваться роста производительности по 5 процентов в год.

На воронежском предприятии "Дон" каждая корова - рекордсменка, ежегодно приносит более 10 тонн молока. В 2020 году компанию подключили к нацпроекту. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогли оптимизировать технологические процессы и уменьшить простои.

"Удалось сократить время доения коров на 10 процентов, на 53 минуты в сутки, - рассказал руководитель проектов ФЦК Яков Шмарин. - Отклонения от графика случались из-за поломок молочной карусели. Мы ввели стандарт на ремонт и обслуживание, время простоев сократилось со 137 до 85 минут". Были и другие новшества.

В Самарской области на крупнейшем маслозаводе "Пестравский" на 15 процентов увеличили выработку пакетированного кефира. На пилотном потоке еще недавно были "пробки" из персонала и тележек с ящиками, вспоминают работники. Сотрудникам все это мешало. Сделали перестановку оборудования. Теперь все под рукой. Оптимизировали и рабочее место слесаря, ввели стандарты для других рабочих мест. Все эти изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза.

О результатах изменений в компании "А7 Агро - Оренбургский молочный комбинат" тоже убедительно говорят цифры: объем выручки здесь вырос на 89 процентов. "Если раньше этот показатель в среднем составлял 116 миллионов рублей в месяц, то теперь - 218 миллионов", - рассказал директор предприятия Степан Сироткин.

На участке по изготовлению сметаны удалось сократить производственный цикл более чем вдвое - с восьми до трех с половиной суток. При этом технология не менялась. Эксперты ФЦК предложили оптимизировать процесс маркировки.

Прежде дату изготовления и срок годности наносили под крышку тары, а поскольку стаканы имеют разный объем, то оборудование каждый раз приходилось калибровать. На это уходило много времени. Когда маркировку перенесли на нижнюю часть упаковки, каждый месяц удается экономить до 15 часов рабочего времени. А производство сметаны за полгода выросло на 92 процента.