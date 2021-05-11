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Рубрика: Власть

Небо закрывается

Президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на заседании 19 мая. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов уже заявил, что его однопартийцы в нижней палате парламента поддержат президентский документ.
Для инспекций в рамках Договора по открытому небу Россия обычно использовала самолет Ан-30Б. Фото: РИА Новости Для инспекций в рамках Договора по открытому небу Россия обычно использовала самолет Ан-30Б. Фото: РИА Новости
Для инспекций в рамках Договора по открытому небу Россия обычно использовала самолет Ан-30Б. Фото: РИА Новости

Двумя днями ранее глава государства назначил заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении данного вопроса в верхней и нижней палатах Федерального Собрания. Таким образом, внутригосударственная процедура выхода нашей страны из Договора по открытому небу, о начале которой МИД России объявил еще 15 января, получила логическое продолжение.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал позицию нашей страны в отношение этого Договора. "Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом, - напомнил он. - Дело в том, что это система, которая зиждется в системе обмена этой информацией. И если США вышли из этого договора, то США, тем не менее, пользуются системой обмена информацией в рамках Североатлантического альянса. И те же самые европейские страны, которые остаются в ДОНе, они будут делиться этой информацией с Соединенными Штатами, то есть де-факто США продолжат получать эту же информацию. Но в рамках этого альянса Россия не будет получать эту информацию".

Поясним, о какой информации идет речь. Договор об открытом небе предоставляет право государствам - участникам ДОН совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Международным инспекторам разрешается не просто снимать с воздуха на фото- и видеоаппаратуру чужие армейские и флотские гарнизоны, а также любые передвижения войск, но и передавать такие документальные свидетельства странам, входящим в Договор по открытому небу.

Изначально предполагалось, что это послужит большей транспарентности и укрепит доверие между государствами-партнерами в военной области. То есть Договор укрепит систему безопасности в мире.

Однако в ноябре прошлого года США из-за явно надуманных претензий к России из Договора вышли. А их западные коллеги и союзники по НАТО отказались дать нашей стране письменные гарантии того, что не станут передавать Вашингтону информацию, полученную в ходе наблюдательных полетов над Россией.

Хотя у нашей страны были свои претензии по исполнению Соединенными Штатами обязательств, предусмотренных Договором об открытом небе, в России до последнего надеялись, что выходить из этих стоглашений нам не придется.

Эти надежды оказались тщетными. И Москва была вынуждена объявить о начале процедуры денонсации ДОН.

Парадокс состоит в том, что идея взаимных воздушных инспекций чужих территорий принадлежала именно США. Договор по открытому небу специально создавали для визуального контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил. 24 марта 1992 года в Хельсинки документ подписали представители 23 государств. А до недавнего времени его участниками были 34 страны.

Допуская зарубежных контролеров в свое воздушное пространство, страна как бы говорила: я ничего не замышляю против соседей и открыта для проверки. Наблюдатели на специально оборудованном самолете могли барражировать над сушей и морем, фиксировать по утвержденному принимающей стороной маршруту все происходящее внизу на записывающие устройства. Но приземляться вне заранее оговоренных объектов и тем более вмешиваться в происходящее на военных базах им строго-настрого запрещалось. Кроме того, самолет с контролерами должен был уйти в сторону за 10 километров до границы суверенного государства, не входящего в Договор об открытом небе.

Такой мониторинг, а проще говоря, санкционированную воздушную разведку на чужой территории, многие государства - участники соглашений по открытому небу резонно считают важнейшим элементом системы безопасности. Многие, но не США. Для них выход из Договора был не столь ущербен, как для союзников.

Шпионить с высоты за той же Россией американцам позволяют многочисленные космические разведывательные спутники. У европейцев подобных орбитальных разведывательных средств немного. И если вслед за США им тоже придется отказаться от этих соглашений, отсутствие постоянно обновляемых документальных свидетельств того, что передвижения наших войск в приграничных районах не несут угрозу, хорошего настроения тем же европейским государствам явно не добавит.

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