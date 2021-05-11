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11.05.2021 13:57
Рубрика: Экономика

РАН: Потери ВВП от нерабочих дней в мае составили 100 млрд рублей

Текст: Игорь Зубков
По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, интенсивность экономической активности в период нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года была примерно на 6% ниже, чем в 2019 году.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Таким образом, по предварительным данным, потери от дополнительных выходных дней составили в терминах ВВП примерно 100 млрд руб., или менее 0,1% ВВП, сообщил "РГ" член-корреспондент РАН, директор ИНП РАН Александр Широв. По его словам, эти потери не оказали существенного влияния на экономику и легко могут быть компенсированы в случае сохранения текущих темпов роста.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Оценка института основана на динамике потребления электрической энергии в семи энергетических зонах России. В качестве базы для сравнения был выбран последний допандемийный год (с периодом карантина в 2020 году сравнение теряет смысл), оценка учитывает температурную и календарную корректировки.

По расчетам ИНП РАН, наибольший спад экономической активности наблюдался в энергозоне Урала (-11%), Средней Волги (-10,9%), наименьший - в энергосистеме Юга (-0,9%) и Северо-Запада (2,3%). А в энергосистеме Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, а также Якутия) интенсивность электропотребления с учетом календарного и температурного факторов вообще выросла на 4,4%.

По предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно были объявлены нерабочими для сохранения тенденции к сокращению заболеваемости COVID-19. Согласно рекомендациям Минтруда, работодатели самостоятельно определяли численность и состав работников в эти дни, включая возможность работы дистанционно.

В апреле 2020 года, на всем протяжении которого действовал режим нерабочих дней, ВВП России снизился на 12% к тому же периоду предыдущего года, оценивало Минэкономразвития. Позже Росстат оценил снижение ВВП во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик карантинных мер, в 8%.

Экономика Макроэкономика

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