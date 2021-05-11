9 мая нововоронежцы отметили 76-ю годовщину Великой Победы

Жители Нововоронежа, сотрудники Нововоронежской АЭС, руководство города, студенты и школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Начался день с возложения цветов и венков к главному военному мемориалу города - "Звездам Славы". Первыми дань памяти героям отдали руководители Нововоронежской АЭС, Совет ветеранов НВ АЭС, городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, депутаты, военнослужащие воинской части 3677. Далее к ним присоединились другие городские предприятия и общественные организации.

"На берегах Дона воевала легендарная 141-ая стрелковая дивизия, усилиями которой, захватчики не смогли прорваться на левый берег великой реки. В честь этого подвига здесь установлен мемориал "Звезды Славы", ставший символом нашего города. На этой земле, политой кровью советских воинов, более полувека работает Нововоронежская атомная станция, живет и развивается город. Мы чтим ветеранов, которые отстояли родную землю. Мы бережем мир, который так тяжело достался нашим отцам и дедам. Мы свято храним память об их Великом Подвиге!" - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Девять фронтовиков, проживающих сейчас в Нововоронеже, поздравила творческая группа артистов городского Дворца культуры и Дома детского творчества, устроив под их балконами небольшие концерты с исполнением известных песен военных лет.

Одним из самых ярких событий стал пробег автоколонны военной техники времен Великой Отечественной войны по улицам Нововоронежа. Большинство образцов отреставрированы, но имеют оригинальные элементы и детали, и по своим характеристикам не отличаются от техники, принимавшей участие в боях. Все водители и пассажиры были одеты в форму советских солдат. Пробег организовали участники поискового отряда Нововоронежской АЭС "Пересвет" совместно с воронежским военно-патриотическим клубом "Набат".

Также при поддержке поискового отряда "Пересвет" в экспозиции Информационного центра Нововоронежской АЭС "Боевая Слава 1941-1945" прошли экскурсии для всех желающих. Совместно с детским центром "Открытые сердца" были организованы "Уроки Мужества" для детей-инвалидов и детей из многодетных семей.

Нововоронежцы приняли активное участие в акциях: "Окна Победы", "Письма с фронта", "Война глазами ребенка", "Звонок ветерану" и так далее.

В канун Дня Победы в Нововоронеже состоялся зрелищный чемпионат и первенство Воронежской области, Кубок регионального отделения ДОСААФ по мотокроссу, посвященный 76-ой годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Кроме того, сотрудники Нововоронежской АЭС, представители Профсоюза атомной станции, студенты Нововоронежского политехнического колледжа в рамках международной акции "Сад Памяти" высадили более 2000 саженцев берез на северной окраине города атомщиков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.