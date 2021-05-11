9 мая нововоронежцы отметили 76-ю годовщину Великой Победы

Новости

Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
Володин объяснил необходимость денонсации ДОН 16:59
В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю" 16:26
Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием 16:21
Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет 16:19
Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка" 16:17
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах 16:15
"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 16:14
"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым 16:14
Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене 16:12
В доме украинского политика Медведчука проходит обыск 16:01
В Курганской области пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом 15:58
Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Татарстана 15:51
Стали известны характеристики нового шлема виртуальной реальности для PlayStation 15:48
США соболезнуют в связи с трагедией в Казани 15:45
Какие темы обсудят на Российском интернет форуме 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 17:59

9 мая нововоронежцы отметили 76-ю годовщину Великой Победы

Жители Нововоронежа, сотрудники Нововоронежской АЭС, руководство города, студенты и школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Начался день с возложения цветов и венков к главному военному мемориалу города - "Звездам Славы". Первыми дань памяти героям отдали руководители Нововоронежской АЭС, Совет ветеранов НВ АЭС, городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, депутаты, военнослужащие воинской части 3677. Далее к ним присоединились другие городские предприятия и общественные организации.

Фото: Нововоронежская АЭС
Сумма закупок Нововоронежской АЭС составила 12,5 миллиарда рублей

"На берегах Дона воевала легендарная 141-ая стрелковая дивизия, усилиями которой, захватчики не смогли прорваться на левый берег великой реки. В честь этого подвига здесь установлен мемориал "Звезды Славы", ставший символом нашего города. На этой земле, политой кровью советских воинов, более полувека работает Нововоронежская атомная станция, живет и развивается город. Мы чтим ветеранов, которые отстояли родную землю. Мы бережем мир, который так тяжело достался нашим отцам и дедам. Мы свято храним память об их Великом Подвиге!" - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Девять фронтовиков, проживающих сейчас в Нововоронеже, поздравила творческая группа артистов городского Дворца культуры и Дома детского творчества, устроив под их балконами небольшие концерты с исполнением известных песен военных лет.

Одним из самых ярких событий стал пробег автоколонны военной техники времен Великой Отечественной войны по улицам Нововоронежа. Большинство образцов отреставрированы, но имеют оригинальные элементы и детали, и по своим характеристикам не отличаются от техники, принимавшей участие в боях. Все водители и пассажиры были одеты в форму советских солдат. Пробег организовали участники поискового отряда Нововоронежской АЭС "Пересвет" совместно с воронежским военно-патриотическим клубом "Набат".

Также при поддержке поискового отряда "Пересвет" в экспозиции Информационного центра Нововоронежской АЭС "Боевая Слава 1941-1945" прошли экскурсии для всех желающих. Совместно с детским центром "Открытые сердца" были организованы "Уроки Мужества" для детей-инвалидов и детей из многодетных семей.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС внедрили системы бережливого производства

Нововоронежцы приняли активное участие в акциях: "Окна Победы", "Письма с фронта", "Война глазами ребенка", "Звонок ветерану" и так далее.

В канун Дня Победы в Нововоронеже состоялся зрелищный чемпионат и первенство Воронежской области, Кубок регионального отделения ДОСААФ по мотокроссу, посвященный 76-ой годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Кроме того, сотрудники Нововоронежской АЭС, представители Профсоюза атомной станции, студенты Нововоронежского политехнического колледжа в рамках международной акции "Сад Памяти" высадили более 2000 саженцев берез на северной окраине города атомщиков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
Словакия остановила использование AstraZeneka