Доктор Румянцев: Бесплатное санаторно-курортное лечение положительно скажется на состоянии здоровья россиян

Президент центра им. Д.Рогачева, доктор медицинских наук, член президиума РАН Александр Румянцев заявил, что бесплатное санаторно-курортное лечение для всех пенсионеров РФ положительно скажется на развитии медицинской отрасли страны:

"Всех пенсионеров государство должно обеспечить бесплатным санаторно-курортным лечением. Это улучшит состояние здоровья населения, продлит жизнь пенсионерам".

На встрече с директором санатория "Вороново", лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России, Антоном Плотниковым шла речь о том, хватит ли койко-мест для пенсионеров в российских санаториях, какое оборудование следует докупить, специалистов каких профилей дополнительно принять на работу для лечения пенсионеров.

Плотников одобрил предложение доктора Александра Румянцева о государственной поддержке санаторно-курортного лечения для пенсионеров.

"Государственное финансирование этого вопроса позволило бы санаториям круглый год иметь высокую заполняемость, а значит, стабильный доход. Это поспособствует развитию самих учреждений, поможет в закупке нового оборудования", - сказал Антон Плотников.

Справка "РГ"

Санаторий "Вороново" - часть лечебно-реабилитационного центра Министерства экономического развития России. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Облик исторического корпуса санатория сохранился с XVIII века.