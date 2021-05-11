Богослужение в честь Ураза-байрама пройдет в Московской Соборной мечети без верующих

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, 13 мая 2021 года, когда наступит один из главных праздников ислама - Ураза-байрам, в мечетях города, на прилегающих к ним территориях, а также на временных альтернативных площадках массовые коллективные богослужения проходить не будут. Это объясняется тем, что несмотря на поэтапное смягчение мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (2019‑nCoV), ограничения сохраняются в отношении проведения публичных массовых мероприятий.

Чтобы избежать угрозы распространения коронавирусной инфекции, верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей.

Отмечается, что праздничное богослужение пройдет только в Московской Соборной мечети с участием духовных лиц и служителей, без верующих.

Для удобства верующих в столице утром 13 мая 2021 года будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.