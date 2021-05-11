Дополнительный инструктаж провели в школах Москвы после трагедии в Казани

В московских школах и детских садах проведен дополнительный инструктаж сотрудников охраны. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на департамент образования и науки столицы.

Охранникам еще раз напомнили о том, как правильно проводить профилактические мероприятия по выявлению и предупреждению террористических актов, а также проверили работоспособность всех тревожных кнопок и эвакуационных выходов.

В департаменте образования и науки подчеркнули, что сотрудники охраны всех столичных школ регулярно проходят тренинги, на которых отрабатывается алгоритм их действий в случае пожара или теракта.