Остались позади майские праздники. Жители Москвы и Подмосковья возвращаются домой, в том числе и из-за границы, где бушует коронавирус. Если в самолете бортпроводники заметят у кого-то признаки болезни или окажется положительным тест, сданный в аэропорту, "скорая" доставит этих пациентов в Домодедово. Городская больница, которая расположена здесь, является базовой для всех трех аэропортов Московского авиационного узла - Домодедово, Шереметьево и Жуковского. Именно она первой встретила пандемию в столичном регионе год назад. Как это было, как пережили пандемию в небольшом подмосковном городе, с какими ее последствиями борются до сих пор, корреспонденту "Российской газеты" рассказал главный врач Домодедовской городской больницы Андрей Анатольевич Осипов.

Андрей Осипов: Вот уже 14 лет в Домодедово. Как попал? Съездил, посмотрел, и понял - останусь. Фото: Сергей Михеев

Первые

Андрей Анатольевич, считается, что пандемия в столичном регионе началась с московского футболиста, который 29 февраля прилетел самолетом из Милана и был госпитализирован в Коммунарку… До этого мы о ней слышали только по телевизору, наблюдая, как в Ухане в чистом поле строят госпиталь для коронавирусных больных.

Андрей Осипов: А к нам 150 граждан Италии и Китая, которые летели из Пекина и сели в аэропорту Шереметьево, привезли 21 января. До этого Роспотребнадзор предупредил: нужно срочно подготовить инфекционный корпус. Идет новая инфекция… Тревоги особой у нас это не вызвало. Дело в том, что наша больница - базовая для аэропортов Московского авиационного узла - Домодедово, Шереметьево и Жуковского. Когда на борту самолета, который летит в любой из них, что-то случается - заболел ли кто, инфекция ли какая-то выявлена, больных везут сразу к нам. С чем за последние годы мы только не встречались! Малярия, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, конго-крымская лихорадка… Подумалось: ну, еще какую-то разновидность привезут…

Инфекционный корпус у нас - суперсовременный, построенный всего три года назад. По этому проекту позже точно такой же в Башкирии построили. С Мельцеровскими боксами и полубоксами, изолированным кондиционированием для каждого из них и подземной очистительной станцией для сточных вод на глубине пять метров. К приему больных готов всегда. На всякий случай еще раз проверили вентиляцию. Все отрегулировали, обновили. К приезду пассажиров и экипажа собрали врачей. Осмотрели прибывших. У одних вообще не было никаких признаков болезни, у других - небольшая температура с легкими проявлениями вируса - кто-то кашлял, кто-то чихал. Словом, самое обычное ОРЗ. В течение двух недель всех выписали.

Дней через 10 приняли еще один рейс. И пошло-поехало. К марту, когда в Москве появился свой первый пациент с COVID-19, мы открыли для коронавирусных больных уже второй корпус на 120 коек в отделении Растуново.

Это были по-прежнему пассажиры с борта самолетов?

Андрей Осипов: Нет. Пошли и свои больные со всей области. В том числе и "нулевая" пациентка - жительница Раменска, с которой началось заражение в Подмосковье, прилетевшая откуда-то из-за границы. Больницы в Воскресенске, Климовске, Солнечногорске и других городах открылись позже. У нас же число зараженных росло с каждым днем. Палаты были переполнены, больные лежали уже в коридорах. Но главное - нарастала тяжесть заболевания. Высокая температура, интоксикация, пошли бронхиты, тяжеленные пневмонии. А еще открылось, что вирус вызывает тромбозы, особенно опасные для гипертоников и людей с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Начали поступать пациенты с инфарктами и инсультами. Для них по решению с областным минздравом открыли сосудистый центр для больных с ковидом: разделили имеющийся у нас на два блока, чтобы пациенты не соприкасались. Плановую медицинскую помощь ведь не остановишь - остальные болезни тоже никто не отменял.

Первыми открыли и ковидный блок в операционной. В нем впервые в России родоразрешили беременную с поражением легких на 90 процентов - сделали кесарево сечение. Ребенка после операции отправили в перинатальный центр, а молодую маму - в госпиталь Лапино. Девочке уже год, и я счастлив, что в тот критический момент удалось спасти эти две жизни.

Болезнь новая, неизвестная. В столице справляться с ней помогали несколько медицинских университетов, десятки НИИ, которые создали клинический комитет и вырабатывали для лечения заболевших свои рекомендации врачам-практикам. А районной больнице кто помогал?

Андрей Осипов: Ориентировались на методики министерства России - сейчас вышла уже их десятая версия. Пользовались московскими наработками, читали сами зарубежные журналы - словом, использовали все, что находили.

А материально больница как была обеспечена? Оборудованием, необходимым в необычных условиях?

Андрей Осипов: Минздрав области очень быстро закупил все, чего не доставало: новые аппараты УЗИ, кардиографы, буквально за неделю поставили огромные концентраторы кислорода, чтобы поддерживать пациентов с кислородной недостаточностью.

Пандемия длится уже второй год. Самое тяжелое позади?

Андрей Осипов: Надеюсь. Сейчас в сутки поступает до 20 заболевших, а с прошлого февраля по октябрь принимали до 50. В тот момент массово начали болеть и сами врачи - 30 процентов переболели. Однажды в инфекционном корпусе заболели все доктора. Что делать? - встал вопрос. Лечение коллег и пациентов, которые в тот момент там лежали, взяли на себя два молодых врача-инфекциониста - Ирина Пикалова и Ольга Буняева. Одной нет и тридцати лет, а другой едва за тридцать. Они тоже подхватили коронавирус, но переносили его на ногах. Заявили: "Мы будем работать". И две недели жили в этом корпусе, оказывая помощь всем нуждающимся. Обеих - и Ирину, и Ольгу - президент в День России наградил орденом Пирогова.

Не главврач, просто пациент

Вы тогда же заболели, Андрей Анатольевич?

Андрей Осипов: Нет, попозже, в мае. Пришел с работы где-то в час ночи. Было воскресенье, мы тогда на часы и на календарь не смотрели, не до этого было, больных поступало очень много. Лег спать, а утром проснулся и понял: заболел. И так стало страшно!

Почему? Вы же в профессии не первый день. Сами говорите, чего в жизни только не видели…

Андрей Осипов: Действительно, мне 56 лет, медицинский стаж - 37 лет. Именно медицинский, не врачебный. Я еще в школе решил, что после десятого поработаю санитаром. Потом окончу училище, поработаю медбратом и только потом буду поступать в мединститут, чтобы стать педиатром - как мама. Мы с ней жили тогда в Волгоградской области, и она лечила детей по чабанским пастбищам и брала меня с собой в эти поездки. Так что я с детства варился в этой кухне. Первое отделение патологии новорожденных в Волгограде тоже открыла моя мама. Мне все это было интересно, но хотелось пройти каждую ступень самому. И когда сейчас мне кто-то из персонала говорит: а вы попробуйте, каково на моем месте, отвечаю: а вы загляните в мою трудовую книжку. Я делал в своей жизни все: мыл туалеты, ставил клизмы, выносил утки… Когда медсестра не могла поставить укол, я ставил его, даже внутривенный новорожденному. Надо поставить зонд? Я поставлю его и сейчас. Я умею делать все и горжусь этим.

И тут - испугался. Почему? К маю я уже знал, что коронавирусная инфекция - это не ОРЗ, кончиться она может смертью. Легкое коронавирусного больного, которого нам не удалось вылечить, становится твердым, как дерево, - видел в морге на вскрытии. Ну и тромбозы, конечно. Есть такой показатель при анализе крови - Д-димер, который показывает угрозу тромбообразования. У меня он был выше нормы в полторы тысячи раз. Кровь, которую брали из пальца на анализ, превращалась в стеклянную ниточку… К тому же дома остался один, семью отселил на дачу, чтобы не заразить. Впрочем, жена и сын все равно переболели. К счастью, легко. А у меня в начале болезни случились панические приступы. Словно какая-то сила тянула к открытому окну, хотелось вдохнуть свежего воздуха. Мне кажется, что это было на фоне какого-то лекарства. Обоняние тоже по-своему проявилось. Другие теряли его, а я, напротив, начал чувствовать запахи, которые обычно не ощущаешь. Запах сока, петрушки… Две недели отлежал в реанимации.

Я делал в своей жизни все. Мыл туалеты, ставил клизмы, выносил утки, надо поставить зонд - поставлю его и сейчас... И тут испугался: знал, что это за болезнь

В своей больнице или в Москве?

Андрей Осипов: В своей.

Контролировали, как лечат подчиненные?

Андрей Осипов: Нет. Впервые стал настоящим пациентом. Не знал и не хотел знать, какие лекарства вводят, в каких дозах. Полностью доверился врачам. Но этот месяц болезни помог узнать людей лучше, чем годы до этого. Те, от кого ждал в эти дни поддержки, не звонили, а те, от кого не ждал, приносили еду, ставили под дверь, когда был уже дома.

Чем еще важен опыт пандемии?

Андрей Осипов: В сформировалась очень крепкая команда. Теперь я точно знаю, на кого можно положиться, а на кого нельзя. Сам же стал более терпимым, более бережливым к людям. Если, например, кто-то откажется вдруг пойти работать в "красной зоне", я пойму этого человека и найду ему другое применение сил.

Были такие случаи?

Андрей Осипов: Не было.

Домодедовская городская больница - базовая для аэропортов Московского авиационного узла. Если на борту самолета кто-то заболел, у кого-то выявлена инфекция, больных сразу везут сюда. Фото: Сергей Михеев

Мое Домодедово

Вам за борьбу с коронавирусной инфекцией присвоили звание "Заслуженный врач России"….

Андрей Осипов: Да, а за год до этого, в 2019 году, я стал "Заслуженным работником здравоохранения Московской области". И вот в 2020-м - "Заслуженным врачом России". Мама была бы довольна - у нее тоже было такое звание. Для меня же эти награды лучшее свидетельство, что в Подмосковье, куда приехал 17 лет назад, я больше не чужак. Три года поработал простым врачом в роддоме Наро-Фоминска. И вот уже 14 лет - в Домодедово. Как попал? Да открыл однажды газету и увидел: требуется педиатр в Домодедовскую городскую больницу. Съездил, посмотрел, и понял: останусь. Город с какой-то особенной атмосферой. Чистенький, комфортный. Вроде небольшой - населения всего 184 тысячи человек, но вокруг еще полтора миллиона москвичей на дачах живут. И тоже лечиться идут все в нашу больницу. 1 января 2022 года будет 10 лет, как стал главным врачом.

И каково ощущение на пороге этого десятилетия?

Андрей Осипов: Если коротко: чувствую себя на своем месте. Нравится, что у главы городского округа Домодедово Александра Владимировича Двойных медицина в приоритете. В пандемию город закупил на свои средства для нас новые компьютеры, холодильное оборудование, взял на себя обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Всех врачей, кто хотел, поселил в гостиницы. На работу и с работы их возили на такси, рестораны обеспечивали врачам трехразовое бесплатное питание. Сейчас возвращаемся к вопросам развития больницы. Хозяйство большое, 48 отделений разбросаны по всему городу, плюс четыре поликлиники, семь офисов общей практики. Это такие микрополиклиники на первых этажах жилых домов, чтобы участковые врачи были в шаговой доступности.

Вроде много всего, а тесно, больница все время переполнена. Город уже выделил деньги на строительство огромной современной поликлиники в Южном Домодедово. Проект готов, и работы начинаются. Решается и вопрос строительства современного хирургического корпуса на 400 коек - со своей поликлиникой, дневным стационаром. Перед ковидом под него уже был выделен участок. Потом стало не до стройки. Но буквально сегодня говорил с советом депутатов, готов выделить часть денег. Надо развиваться, городские власти это понимают и всячески поддерживают.

В чем еще состоит специфика вашей больницы как базовой для Московского авиационного узла, кроме того, что все инфекции с борта самолета - ваши?

Андрей Осипов: Домодедовская больница - одна из четырех государственных клиник в стране, которым доверено проводить так называемую врачебно-летную экспертизу или межполетный медицинский осмотр здоровья летчиков и бортпроводников. Мы обслуживаем 12 крупных авиакомпаний: "S7 airlins", частично "Россию", "Уральские авиакомпании", "Смартавиа" и другие. Очень ответственное дело, от которого, с одной стороны, во многом зависит безопасность полетов, а другой - человеческие судьбы. Эксперты, которые проводят осмотр летного состава, должны иметь очень высокий уровень. Им требуются не только врачебные дипломы, но и подготовка по авиационной медицине. У нас такие специалисты есть. Право же работы в этом сегменте больнице дают лицензии министерства здравоохранения Московской области и федерального агентства "Росавиация".

По собственной инициативе мы начали заниматься реабилитацией переболевшего коронавирусной инфекцией летного состава: на базе бывшей медсанчасти создали для этого отделение. Но сейчас готовимся поднять эту работу на новый уровень, подписали соглашение об участии в проекте "Росавиации" и Фонда социального страхования. Откроем для этого осенью реабилитационный центр на 40 коек - стационарный и амбулаторный. Четыре врача уже проходят подготовку по новой специальности - "физическая медицина и реабилитация".

А в целом с кадрами в больнице как?

Андрей Осипов: Очень сильные заведующие всех отделений, что неудивительно: больница клиническая, на ее базе работают четыре институтские кафедры. Нет прежних проблем с так называемыми узкими специалистами - кардиологами, эндокринологами и так далее, разве что кто в декрет уйдет, но вакансии все заняты. А вот участковая терапевтическая служба укомплектована сейчас всего на 90 процентов, хотя в начале 2020-го была заполнена на 97 процентов. Не выдержали люди нагрузки ковидной: по 70 человек на приеме, по 60 вызовов в день. Некоторые ушли, сказали: никаких денег не надо. Надбавки коронавирусные очень хорошие платят врачам до сих пор. Но больше беспокоит даже другое. Очень слабая подготовка врачей после вузов стала после того, как отменили интернатуру. Оканчивает студент 6-й курс и уже приходит, к примеру, тем же участковым врачом. Сам понимает, что знаний ему не хватает. Стараемся помочь с помощью наставничества, но это сложно.

Про "Спутник", "Тик-Ток" и другое

Как сейчас ситуация с ковидом в Домодедово?

Андрей Осипов: Прирост заболевших, к сожалению, продолжается - в среднем по 25 человек в день.

Прививки не помогают?

Андрей Осипов: Почему же не помогают? Еще как помогают! До начала вакцинации у нас умирали в основном люди в возрасте 60+. Сейчас пожилые стали болеть заметно меньше - они большей частью уже привились. А болеть начали 30-, 40-, 55-летние. Причем картина заболевания порой совершенно непредсказуемая. Мы шестерых 86-90-летних пациентов с поражением 90 процентов легких вылечили. По полтора месяца лежали в реанимации, но выздоровели и выписались домой. А сейчас поступает молодой здоровый мужик с поражением легких 10-15 процентов, вдруг назавтра ему резко становится плохо, и, несмотря на все усилия врачей, он умирает. Ну как люди не понимают, что выход один - надо прививаться! Привито же пока всего 15,5 тысячи жителей города, хотя могли бы привить без проблем всех желающих - проблем с вакциной нет.

Боятся, наверное…

Андрей Осипов: Чего? Я не знаю ни одного случая серьезных побочных явлений. Примерно у 7-10 процентов вакцинированных - небольшая ломота в теле, легкое повышение температуры. Но и это через сутки-двое проходит. У большей же части вакцинированных вообще никаких проявлений. Просто два укола и ничего больше. Зато - надежная защита!

Вы сами привились?

Андрей Осипов: Конечно. В мае переболел, а в декабре сделал первую прививку, в январе - вторую. Год пройдет, сделаю снова. Надо же и о детях подумать, они сейчас начали болеть - уже троих пролечили с двухсторонней пневмонией в этом году - в год, три и пять лет. А у меня сыну - восемь лет.

Вы потомственный врач-педиатр. Хотите, чтобы сын тоже стал педиатром?

Андрей Осипов: Пусть будет тем, кем захочет. Для меня главное - быть ему интересным.

И что вы для этого делаете?

Андрей Осипов: Ну, когда есть свободное время, едем, например, в Царицыно - он очень любит этот парк. Клементий там катается на самокате. Дома он больше сидит в "Тик-Токе". И я с ним сижу, если время есть, ролики снимаю. И в "Инстаграме" у меня свой канал тоже есть. Молодежь вообще никогда ничему не учу. Просто стараюсь жить с нею одной, сегодняшней жизнью. Мне кажется, что это самая лучшая возможность понимать друг друга.