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11.05.2021 11:43
Рубрика: Общество

Храм Веры, Надежды и Любови в Москве откроется в 2022 году

Текст: Владимир Емельяненко

Храмовый комплекс в честь святых мучениц Веры, Надежды и Любови на юге Москвы в Центральном Чертанове достраивается и откроется в начале 2022 года. Об этом сообщил куратор "Программы-200" по строительству православных храмов, депутат Госдумы Владимир Ресин.

Фото: Барнаульская Епархия
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Ресин рассказал о том, что почти закончены работы по внутренней отделке пристройки, которая является полноценной частью здания храма. До конца года будут завершены строительные работы и создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью.

Фасад церкви облицован декоративным камнем - доломитом. А храм построен в смешанном стиле с элементами модерна начала XX века.

По словам Ресина, на юге Москвы, в самом густонаселенном ее округе, сегодня действуют 32 православных храма. Южный округ Москвы лидирует по количеству строящихся храмов. Сегодня здесь возводят 12 церквей, восемь церквей построены, сданы и открылись для прихожан. Еще семь храмов проектируются, в их числе храм в Москворечье с довольно редким посвящением - в честь святителя Митрофана Воронежского - и храм в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Загорье, сообщает "Интерфакс".

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