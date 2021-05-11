Ярославль на неделю стал столицей театрального студенчества

В Ярославле открылся двенадцатый молодежный фестиваль "Будущее театральной России" и вместе с ним - Всероссийская актерская биржа.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса традиционный молодежный театральный форум не состоялся, но этой весной веселый оранжевый апельсин - символ фестиваля - вернулся на афиши. Яркие витаминные плоды раздавали зрителям участники флешмоба у здания театра имени Федора Волкова, бросанием апельсинов в символическую чашу открыли "БТР" на Волковской сцене зампред регионального правительства Максим Авдеев, худрук "первого русского" Сергей Пускепалис и два ректора театральных вузов: московского имени Бориса Щукина - Евгений Князев и ярославского - Сергей Куценко. Апельсин - потому что, по словам Сергея Пускепалиса, "фестиваль является самым главным витамином для будущей театральной России".

В этом году на ярославский "БТР" приехали 15 театральных школ из восьми регионов РФ, в том числе Театральный институт имени Бориса Щукина, РГИСИ, ВГИК, ГИТИС, школа-студия МХАТ, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, Высшая школа сценических искусств, Московская театральная школа Олега Табакова. Студенты сыграют 19 дипломных спектаклей на трех фестивальных площадках и поучаствуют в мастер-классах, творческих встречах с известными российскими актерами и режиссерами, а также ежевечерних обсуждениях увиденных спектаклей с участием профессиональных театральных критиков.

Но главной особенностью нынешнего "БТРа" станет запуск постоянно действующей Всероссийской актерской биржи, которая должна стать своеобразным центром по трудоустройству молодых актеров - выпускников театральных вузов.

- На протяжении 11 лет мы в разной форме занимались этой работой: приглашали на фестиваль директоров театров, главных режиссеров, устраивали собеседования с выпускниками, - рассказывает ректор Ярославского театрального института (соорганизатора "БТРа") Сергей Куценко. - Потому что очень важно, чтобы ребята, отучившиеся четыре года, были качественно и полноценно трудоустроены по специальности. Эти разовые "смотрины" приносили пользу, но сейчас речь идет о том, чтобы актерская биржа действовала на постоянной основе.

По словам худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса, ректоры театральных вузов "крайне заинтересованы" в том, чтобы таланты их выпускников находили применение и молодые люди после окончания институтов не уходили работать в салоны сотовой связи продавать телефоны. Например, в том же Волковском театре сегодня служат 18 штатных актеров, которым было предложено место в труппе именно после фестиваля "БТР".

Ректор "Щуки" Евгений Князев, со своей стороны, заметил, что начатое движение не может быть односторонним. "Главное - заставить всех руководителей театров приезжать на этот фестиваль для оценки студенческих работ", - подчеркнул руководитель одной из ведущих театральных школ.

Комментарий

Павел Скворцов, координатор специального проекта "Всероссийская актерская биржа (ВАБ)":

- Театральное сообщество очень давно обсуждает проблему трудоустройств актеров после выпуска из вузов, поэтому создание такого эффективного инструмента, как ВАБ, - важный шаг в решении этого вопроса. Мы уже собрали у представителей театров информацию о том, кто им нужен, какие условия они могут предложить. Например, предоставляют ли они служебное жилье и так далее. Рассчитываем, что к концу этого фестиваля несколько выпускников трудоустроятся с помощью биржи. В остальное время ВАБ будет функционировать в онлайн-режиме. Наши IT-специалисты уже работают над созданием ее опытного образца. Сейчас мы активно ищем финансирование для реализации проекта, рассчитываем на получение президентского гранта, но результаты будут известны только после 15 июня. В любом случае мы надеемся, что уже в следующем году на фестивале "БТР" Всероссийская актерская биржа заработает в полную силу.