Чем раньше и больше ты начнешь жить воспоминаниями, тем активнее, внимательнее и душевно бодрее ты будешь.

В этом уверены психологи московского Пансионата для ветеранов труда N 31, внедряющие в практику работы с подопечными метод мемуаротерапии, разработанный российскими учеными Яковом и Марией Либерман. Его суть: пожилой человек описывает или проговаривает пережитое, отвлекаясь тем самым от сиюминутных психологических и физиологических проблем. Он уверен при этом, что делает общественно-значимую работу. Занятие включает человека в общественную жизнь и позволяет ему отвлечься от мыслей о болезнях, прошедшей молодости и о том, что все самое интересное уже позади.

В начале этого года мемуаротерапия вышла за стены пансионатов для ветеранов - директор Главархива Москвы Ярослав Онопенко поручил сотрудникам своего ведомства познакомить пожилых москвичей с основами мемуарного дела. Ведь их воспоминания - это история не только отдельно взятой семьи, но и города, всей нашей страны. Кто же лучше очевидцев напишет ее?

"...В 52-м в наш дом провели радио, повесив на стену в столовой черную бумажную тарелку. И из нее вдруг послышалась человеческая речь, музыка, песни! Это было чудо, это был праздник! И я, трехлетка, часами простаивала под той тарелкой и слушала все подряд..."

"В 52-м нам провели радио, и я, трехлетка, простаивала под тарелкой часами..."

72-летняя москвичка Людмила Георгиевна Головина помнит много подробностей из жизни своей семьи. Помнит рассказы бабушки, которой классная дама в гимназии привязала к спине линейку, чтобы бабушка не сутулилась, в детстве Людмиле Георгиевне рассказывали о том, как бабушкин брат отрезал хвост у архиерейской лошади и наделал лесок, как сестру бабушки расстреляли в Гражданскую вместе с мужем и грудным ребенком...

Это и многое другое вошло в книгу мемуаров Людмилы Головиной "О нашей семье". Книга еще пишется, пенсионерка иллюстрирует ее сканами с фотографий вековой давности, а когда все будет готово, воспоминания возьмет на хранение Главархив Москвы.

Как и воспоминания, которые напишут члены работающего с января онлайн-клуба мемуаристики "Линия жизни", созданного Главархивом Москвы и столичным департаментом труда и соцзащиты на базе клубного пространства "Мой социальный центр".

"Научите нас рассказывать о своей жизни!" По словам руководителя проекта "Мой социальный центр" Ольги Тимофеевой, с этой просьбой московские пенсионеры обращались к сотрудникам МСЦ не раз. В МСЦ стали думать, как этих людей объединить, познакомить и, конечно же, как научить их писать о своем богатом на события прошлом.

Пандемия не помешала реализовать идею. На сайте mos.ru появился телефон, по которому можно записываться в онлайн-сообщество. После встречи с директором ГБУ "Московские социальные центры" Еленой Громовой, предложившей создать на базе столичных МСЦ общегородской клуб мемуаристики, руководитель Главархива Ярослав Онопенко дал указание своим лучшим специалистам познакомить всех интересующихся с основами мемуарного дела.

...Итак, с чего же начинать воспоминания? Где искать данные о близких? Какие документы можно приложить к мемуарам? Как работать с метрическими книгами? На эти и многие другие вопросы на первой лекции в онлайн-клубе мемуаристики "Линия жизни" 21 января отвечала главный хранитель фондов Главархива Елена Болдина. Начальник отдела хранения документов до 1917 года и глава экспертной группы по истории Москвы Марьям Кустова на следующих встречах рассказала о том, как описывать свое детство, школьные и студенческие годы.

На первое заседание онлайн-клуба записались около 300 человек. После него WhatsApp-чаты клуба пополнились еще многими десятками участников. Не только москвичами, но и пермяками, екатеринбуржцами, тюменцами...

- Ряды членов клуба и дальше будут пополняться, - уверена Татьяна Толстых, одна из авторов сборника мемуаров "История в судьбах российских родов" и соведущая "Линии жизни". - Люди, особенно немолодые, ищут в непростое время опору в жизни, и мы их учим находить ее в прошлом своего рода. Молодежь, уверяю вас, в свое время тоже оценит то, что собрано сейчас нашим поколением.

Клуб мемуаристики зажил своей жизнью. На вопросы, не успевшие попасть в интернет-эфир, эксперты клуба отвечают онлайн, прошли уже 13 онлайн-заседаний по обмену опытом между самими участниками. Около трех десятков человек уже дописывают первые главы воспоминаний, есть и такие, кто уже готов передать свои труды в Главархив - согласно соглашению, заключенному между МСЦ и архивным ведомством. Архивисты даже издали для самых активных "мемуаристов" специальные дневники, в которых можно вспоминать о прошлом, вклеивать старые фотографии, газетные вырезки, билеты на матч "Спартак" - ЦДКА, и не только.

Ближайшие темы онлайн-заседаний клуба "Линия жизни" - "Послевоенное время", "Как начиналась моя дача", "События, свидетелем которых я стал", "Моя Москва".

Подробности

С чего начинать собственные мемуары

1 Вспомните или спросите у родственников - откуда родом ваши предки, где они учились, кем были, в каких организациях состояли, словом, все, что может быть записано. Хорошо бы знать девичьи фамилии не только мамы, но и бабушек. Если спросить не у кого, помогут архивы и органы ЗАГС. Надо только знать, в какой территориальный ЗАГС обращаться. И еще нужно подтверждение родства с человеком, о котором вы запрашиваете данные.

Перед тем как браться за воспоминания, надо собрать и систематизировать информацию, обратиться к родственникам и в органы ЗАГС.

2 Систематизируйте собираемую информацию. Заведите папки с названиями "бабушка", "дедушка", "1-й класс", "поездка в..." и т.д. Кладите в эти папки все, в том числе и обрывочные воспоминания, записывайте их на отдельных озаглавленных листах - это поможет соединить их в одну логическую цепь.

3 Все документы - свидетельства о рождении, браке, аттестаты, удостоверения, дипломы, орденские книжки и т.д. - тоже разложите по папкам, касающимся родственников - отца, матери, дедушки, бабушки.

4 Оживить память помогут фотографии, ваши или чьи-то вещи, хранящиеся в доме, - пионерский галстук, значки, книги... Перебирая фото, вы можете вспомнить изображенного на нем человека или событие, взяв старую игрушку - вспомнить момент из детства. Все, что вспомните, записывайте, это известно только вам.

5 Самый простой способ создания мемуаров - хронологический. Но это не значит, что начинать надо строго с даты рождения, а, скажем, не со студенческих лет. Это ваше личное творчество и начинать можно с любого места.

Кстати

Все в чате

Вступить в клуб общегородской "Линии жизни" можно, позвонив в "Мой социальный центр": +7 (499) 134-49-28. Вам ответят на вопросы и добавят в специальный WhatsApp-чат, где размещается информация о занятиях. Если у вас нет WhatsApp, на вашу электронную почту отправят инструкцию, как его подключить. Записи всех встреч клуба публикуются на YouTube-канале "Моих социальных центров".