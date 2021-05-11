Наталья Сергунина: На ВДНХ вернули легендарный фотопортрет Юрия Гагарина

Знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках снова можно увидеть на ВДНХ. Этот снимок был представлен на главной выставке страны с 1983-го до середины 2010-х годов. Затем его демонтировали. Сейчас он вернулся на свое историческое место - в подкупольную часть павильона N34 "Космос" (ныне центр "Космонавтика и авиация"). Портрет напечатали на круглом панно, диаметр которого составляет 10 метров.

Легендарный кадр сделан журналистом газеты "Комсомольская правда" Павлом Барашевым 7 мая 1961 года. В то время Юрий Гагарин путешествовал по странам с миссией мира. Когда космонавт посетил Болгарию, местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции.

"В 2018 году после реставрации павильона "Космос" в нем открылся центр "Космонавтика и авиация". Сейчас это крупнейший космический музей страны и одна из самых популярных выставочных площадок города. В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса", - цитирует портал mos.ru слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.