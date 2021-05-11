В столице началась продажа железнодорожных билетов на поезда, которые будут уходить с нового вокзала Восточный. Отсюда 29 мая в 6.32 отправится "Стриж" до Нижнего Новгорода, а в 7.07 - "Ласточка" до Иванова. С этого дня ТПУ "Черкизово", в состав которого входит железнодорожный хаб, начнет полноценную работу.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

Кроме Нижнего и Иванова, с Восточного можно будет уехать в Анапу, Адлер, Белгород, Махачкалу - полный перечень смотрите в инфографике.

На этот вокзал, как уже писала "РГ", уйдут 99 процентов поездов, ранее следовавших с Курского вокзала. Сам же Курский, построенный в конце XIX века, ждет глобальная реконструкция. После ее завершения часть поездов вернется туда снова.

Последний раз новый вокзал в столице открывался более 100 лет назад. Десятый по счету в городе, Восточный стал первым в XXI веке. По инфраструктуре он существенно отличается от предшественников. "Вокзал строится по всем нормативам, привычным уже для нас: с безбарьерной средой, Wi-Fi, залом повышенной комфортности, камерами хранения, комнатой матери и ребенка, то есть все, к чему мы привыкли, мы увидим здесь", - рассказал заместитель генеральногодиректора РЖД Олег Тони.

Здание Восточного уже полностью готово: оно находится совсем рядом с метро "Черкизовская" и станцией Московского центрального кольца "Локомотив". С обеими станциями новый вокзал связывает пешеходная галерея. В этом переходе, как убедился корреспондент "РГ", заканчиваются отделочные работы. Отсюда откроется панорамный вид на железную дорогу.

У главного входа в здание терминала началось благоустройство, готова подъездная дорога. Такси и автобусы здесь смогут останавливаться в непосредственной близости от входных дверей. Как отмечают в дептрансе, к вокзалу появится удобный подъезд со стороны Северо-Восточной хорды. Рядом со входом оборудуется парковка. А для автовладельцев - зона kiss&ride "Поцеловал - и поехал". То есть дадут пять минут на посадку и высадку пассажиров.

Транспортно-пересадочный узел "Черкизово" начнет полноценную работу 29 мая

Здание Восточного двухэтажное. На обоих ярусах сейчас идет активная работа. Через каждые несколько метров - строительные леса, с которых рабочие ведут отделку. Готовы помещения под билетные кассы, зал ожидания и кафе. На вокзале есть лифты и эскалатор, ведущий на второй этаж. Там разместится зал ожидания повышенной комфортности. У сидений - более 200 USB-зарядок. Этим вокзал выгодно отличается от зданий-предшественников, куда только-только пришли терминалы с арендой пауэрбанков. Выигрывает и переход между зданием вокзала, метро и МЦК. Наверняка каждому знакома зимняя "каша" из снега и грязи под ногами в переходах у вокзалов. На Восточном в 50-метровой галерее, соединяющей вокзал с метро и МЦК, ноги всегда будут сухими и чистыми. Установлено в переходе и остекление с противосолнечным покрытием и инфракрасные излучатели, значит, не будет ни наледи, ни снега. Кроме того, в непосредственной близости от Восточного можно будет арендовать каршеринг, сейчас на парковках возле вокзалов его не найти, арендные машины есть лишь в аэропортах.

По словам замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова, поезда на Восточном будут приходить на две пассажирские платформы - высокую и низкую. Первая предназначена для транзитных поездов, вторая - тем, для кого Восточный станет конечной станцией. Например, для скоростных "Стрижей" и "Ласточек", связывающих столицу с Иваново и Нижним Новгородом. Благодаря низкой платформе проще будет проводить их техобслуживание. Попасть отсюда в метро и на другие виды транспорта будет очень легко. До МЦК нужно пройти всего лишь 50 метров по крытой галерее. А дальше те, кому нужно в Шереметьево, могут пересесть на аэроэкспресс на Окружной - всего 18 минут по кольцу от Восточного. До "Верхних Котлов", где останавливаются экспрессы в Домодедово - всего 29 минут, а до Андроновки, откуда электрички идут в Жуковский, лишь 10 минут. Впоследствии удобнее всего Восточный вокзал будет для пассажиров из Нижегородской области - там запустят московскую "Тройку" для оплаты проезда. Соответственно, волжане смогут сэкономить на пересадках в столице.