Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан

Религиозные службы на праздник Ураза-байрам в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдут без прихожан. Об этом сообщает сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей.

"В Духовном управлении мусульман РФ принято тяжелое, но обоснованное решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид аль-Фитр - Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников", - говорится на официальном сайте ведомства.

В ДУМ отметили, что праздничный намаз будет транслироваться онлайн. В управлении призвали всех верующих в день праздника остаться дома, провести празднование в кругу семьи.

Прямая трансляция праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина в московской Соборной мечети пройдет на официальном YuoTube-канале Духовного управления мусульман России

Начало трансляции в 07:00 по московскому времени, на телеканале "Россия 1".

Как сообщает ДУМ, данное ограничение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве. Вторая причина - "до сих пор действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве".

Также департамент региональной безопасности города Москвы обратился с предупреждением о том, что в случае проведения праздника Ураза-байрам, "организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".