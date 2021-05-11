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11.05.2021 17:20
Рубрика: Общество

Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан

Текст: Владимир Емельяненко

Религиозные службы на праздник Ураза-байрам в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдут без прихожан. Об этом сообщает сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей.

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"В Духовном управлении мусульман РФ принято тяжелое, но обоснованное решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид аль-Фитр - Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников", - говорится на официальном сайте ведомства.

В ДУМ отметили, что праздничный намаз будет транслироваться онлайн. В управлении призвали всех верующих в день праздника остаться дома, провести празднование в кругу семьи.

Прямая трансляция праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина в московской Соборной мечети пройдет на официальном YuoTube-канале Духовного управления мусульман России

Начало трансляции в 07:00 по московскому времени, на телеканале "Россия 1".

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Как сообщает ДУМ, данное ограничение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве. Вторая причина - "до сих пор действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве".

Также департамент региональной безопасности города Москвы обратился с предупреждением о том, что в случае проведения праздника Ураза-байрам, "организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".

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