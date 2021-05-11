Премия "Лицей" объявила финалистов и состав жюри

11 мая завершил работу экспертный совет премии "Лицей" им. Александра Пушкина. О тех, кто вошел в короткий список пятого сезона главной награды для писателей и поэтов до 35 лет, рассказали организаторы.

В финал премии вышли десять прозаиков и столько же поэтов из десяти городов России, а также из белорусского Гродно и австрийского Линца. Всего же в пятом сезоне членам экспертного совета пришлось рассмотреть 2470 полученных заявок. Средний возраст соискателей - 26 лет, что на три года меньше, чем в прошлом сезоне.

"В этом году было очень много новых имен, - поделилась эксперт премии, заместитель заведующего отделом прозы журнала "Новый мир" Ольга Новикова. - Настал такой период, когда многие молодые писатели проходят не через "толстые" журналы, а начинают сразу публиковаться в Сети".

Среди финалистов 2021 года лишь трое входили в Короткие списки прошлых лет - это поэты Денис Безносов, Борис Пейгин и Константин Комаров. В прозе в финал вышел финалист всех предыдущих сезонов премии и лауреат 2020 года Сергей Кубрин, всех остальных прозаиков можно назвать "дебютантами Лицея".

При этом, как отметил председатель экспертного совета премии Владимир Березин, "любой из текстов, вошедших в Короткий список, мог бы на равных соревноваться с текстами финалистов других "взрослых" премий".

Высказались и некоторые участники Длинного списка из Москвы и Санкт-Петербурга. Автор "Дневника волонтерки", написанного по следам работы с коронавирусными больными, Таша Соколова поделилась, что никогда ничего до этого произведения не писала, не публиковала и ранее в "Лицее" не участвовала. "Год выдался сумасшедшим, и я решила, почему бы не сделать еще одну сумасшедшую вещь. "Дневник волонтерки" стал для меня своеобразной психотерапией. Я бы или сошла с ума, или бы что-то еще случилось. Выписывание мыслей помогало. И главная похвала для меня сегодня - это слова о том, что кто-то после прочтения моей книги пошел вакцинироваться".

Имена победителей пятого сезона будут по традиции объявлены 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на Красной площади. Выбирать их будут члены жюри, в которое вошли писатель-фантаст Андрей Лазарчук, поэт и журналист Татьяна Вольтская, поэт, литературный критик, литературовед Кирилл Анкудинов, писатель и журналист Герман Садулаев, писатель, лауреат "Книгуру" Ирина Богатырева, поэт, писатель, финалист "Большой книги" и лауреат премии "Национальный бестселлер" Сергей Носов. Председатель жюри - писатель, лауреат "Большой книги" и многих других премий Леонид Юзефович.

Призовой фонд премии "Лицей" составляет 4,8 млн рублей. В каждой из двух номинаций - "Поэзия" и "Проза" - предусмотрены по три призовых места. Лауреаты, ставшие обладателями первых премий, получают по 1,2 млн рублей, вторых - по 700 тысяч рублей, третьих - по 500 тысяч.

Короткий список премии "Лицей" 2021 года:

Поэзия

1. Денис Безносов (Москва)

2. Михаил Бордуновский (Москва), "В оптическом парке"

3. Сорин Брут (Москва), "Бесконечный район"

4. Константин Комаров (Екатеринбург)

5. Иван Купреянов (Москва)

6. Екатерина Малиновская (Красноярск), "Cоприкосновения"

7. Борис Пейгин (Томск)

8. Ростислав Русаков (Подольск, Московская обл.), "Кстати, помню"

9. Оля Скорлупкина (Санкт-Петербург)

10. Екатерина Хиновкер (Красноярск), "Ковид"

Проза