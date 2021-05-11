Премия "Лицей" объявила финалистов и состав жюри

В финал премии вышли десять прозаиков и столько же поэтов из десяти городов России, а также из белорусского Гродно и австрийского Линца. Всего же в пятом сезоне членам экспертного совета пришлось рассмотреть 2470 полученных заявок. Средний возраст соискателей - 26 лет, что на три года меньше, чем в прошлом сезоне.
"В этом году было очень много новых имен, - поделилась эксперт премии, заместитель заведующего отделом прозы журнала "Новый мир" Ольга Новикова. - Настал такой период, когда многие молодые писатели проходят не через "толстые" журналы, а начинают сразу публиковаться в Сети".
Среди финалистов 2021 года лишь трое входили в Короткие списки прошлых лет - это поэты Денис Безносов, Борис Пейгин и Константин Комаров. В прозе в финал вышел финалист всех предыдущих сезонов премии и лауреат 2020 года Сергей Кубрин, всех остальных прозаиков можно назвать "дебютантами Лицея".
При этом, как отметил председатель экспертного совета премии Владимир Березин, "любой из текстов, вошедших в Короткий список, мог бы на равных соревноваться с текстами финалистов других "взрослых" премий".
Высказались и некоторые участники Длинного списка из Москвы и Санкт-Петербурга. Автор "Дневника волонтерки", написанного по следам работы с коронавирусными больными, Таша Соколова поделилась, что никогда ничего до этого произведения не писала, не публиковала и ранее в "Лицее" не участвовала. "Год выдался сумасшедшим, и я решила, почему бы не сделать еще одну сумасшедшую вещь. "Дневник волонтерки" стал для меня своеобразной психотерапией. Я бы или сошла с ума, или бы что-то еще случилось. Выписывание мыслей помогало. И главная похвала для меня сегодня - это слова о том, что кто-то после прочтения моей книги пошел вакцинироваться".
Имена победителей пятого сезона будут по традиции объявлены 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на Красной площади. Выбирать их будут члены жюри, в которое вошли писатель-фантаст Андрей Лазарчук, поэт и журналист Татьяна Вольтская, поэт, литературный критик, литературовед Кирилл Анкудинов, писатель и журналист Герман Садулаев, писатель, лауреат "Книгуру" Ирина Богатырева, поэт, писатель, финалист "Большой книги" и лауреат премии "Национальный бестселлер" Сергей Носов. Председатель жюри - писатель, лауреат "Большой книги" и многих других премий Леонид Юзефович.
Призовой фонд премии "Лицей" составляет 4,8 млн рублей. В каждой из двух номинаций - "Поэзия" и "Проза" - предусмотрены по три призовых места. Лауреаты, ставшие обладателями первых премий, получают по 1,2 млн рублей, вторых - по 700 тысяч рублей, третьих - по 500 тысяч.
Короткий список премии "Лицей" 2021 года:
Поэзия
- 1. Денис Безносов (Москва)
- 2. Михаил Бордуновский (Москва), "В оптическом парке"
- 3. Сорин Брут (Москва), "Бесконечный район"
- 4. Константин Комаров (Екатеринбург)
- 5. Иван Купреянов (Москва)
- 6. Екатерина Малиновская (Красноярск), "Cоприкосновения"
- 7. Борис Пейгин (Томск)
- 8. Ростислав Русаков (Подольск, Московская обл.), "Кстати, помню"
- 9. Оля Скорлупкина (Санкт-Петербург)
- 10. Екатерина Хиновкер (Красноярск), "Ковид"
Проза
- 1. Марина Буткевич (Гродно, Беларусь), "Ложесна"
- 2. Максим Васюнов (Калуга), "Фабрика игрушек"
- 3. Екатерина Кожевина (Санкт-Петербург), "Лучшие люди города"
- 4. Сергей Кубрин (Пенза), "Домой ужасно хочется"
- 5. Илья Лебедев (Москва), "Оглянись и увидишь дым"
- 6. Екатерина Макарова (Москва), "Цветущий кориандр"
- 7. Таша Соколова (Москва), "Дневник волонтерки"
- 8. Иван Стрелкин (Линц, Австрия), "Самсон заходит в парикмахерскую"
- 9. Ислам Ханипаев (Махачкала), "Типа я"
- 10. Анна Чухлебова (Ростов-на-Дону), "21 история о том, что умерли не все"