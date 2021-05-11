Собянин открыл первый парковый павильон "Здоровая Москва"

Новости

В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю" 16:26
Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием 16:21
Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет 16:19
Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка" 16:17
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах 16:15
"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 16:14
"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым 16:14
Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене 16:12
В доме украинского политика Медведчука проходит обыск 16:01
В Курганской области пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом 15:58
Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Татарстана 15:51
Стали известны характеристики нового шлема виртуальной реальности для PlayStation 15:48
США соболезнуют в связи с трагедией в Казани 15:45
Какие темы обсудят на Российском интернет форуме 15:41
В Евросоюзе запретят платежи наличными свыше 10 тысяч евро 15:38
Число погибших при стрельбе в школе Казани увеличилось до 9 человек 15:37
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет 15:36
В школах Ростовской области проверят работу "тревожных кнопок" 15:30
Новое жилье в Подмосковье будут строить по принципу "дворы без машин" 15:09
Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе 15:04
В Петербурге задержали родителей избитой семилетней девочки 15:02
Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе 15:00
В ГД предложили установить до 20 лет лишения свободы за сбыт оружия 14:49
Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей 14:34
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений" 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 16:06
Рубрика: Общество

Собянин открыл первый парковый павильон "Здоровая Москва"

Текст: Любовь Проценко
Поход в поликлинику для большинства москвичей - всегда целая история. Идем, как правило, когда не идти нельзя. Какой уж тут контроль за здоровьем! И все-таки столичные власти не теряют надежды приучить горожан именно к профилактике заболеваемости, а не к обращению за помощью, когда помочь становится трудно. На это и нацелены павильоны "Здоровая Москва" в городских парках. Один из них открыл 11 мая в Измайловском парке мэр Москвы Сергей Собянин.

"Не надо идти в поликлинику, тем более, что сейчас, когда пандемия еще не закончилась, это несет дополнительный риск, - сказал глава города. - Здесь же можно провести полное обследование первого уровня. Это очень удобно". Он напомнил, что впервые в порядке эксперимента павильоны "Здоровая Москва" в столице открылись в 2019 году. Целая сеть - сразу в 46 парках. И всего за четыре месяца теплого сезона их посетили 430 тысяч горожан. Планировали, напомнил Собянин, продолжить их работу и в 2020-м году, но вмешался коронавирус, москвичам было не до прогулок. Сейчас, по словам мэра, эпидемиологическая ситуация хотя и непростая, но все же позволяет возобновить работу павильонов. Тем более что потребность проверить здоровье на фоне ковидной истории сильно возросла. Поэтому все 46 павильонов в городских парках этим летом снова будут работать.

Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

Прием в каждом из них ведут врачи городских поликлиник, а консультируют пациентов сотрудники центров "Мои документы". Во всех павильонах открыты два кабинета доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет, два кабинета врача-терапевта, кабинет УЗИ, акушерско-смотровой кабинет. Здесь же можно пройти и вакцинацию от COVID-19. В рамках профилактических обследований можно проверить кровь на сахар, холестерин и другие показатели. Измерить артериальное и внутриглазное давление. Снять ЭКГ и сделать УЗИ. Уточнить антропометрические данные - рост и вес.

Расширенная программа обследований в павильонах "Здоровая Москва" направлена на выявление наиболее значимых заболеваний легких, сердца, ЖКТ, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований. Примерно за один час горожане могут пройти более 10 исследований. Все необходимое оборудование для этого есть: электрокардиографы, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры - в общей сложности свыше 1,5 тысяч единиц. Имеются среди них и суперсовременные цифровые электрокардиографы с функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Такая оснащенность позволила в 2019-м году провести пациентам более 5 миллионов медицинских манипуляций и у 12 процентов обследованных выявить симптомы тех или иных заболеваний, о которых сами горожане чаще всего и не подозревали. Но самое важное, подчеркивает мэр, люди, у которых обнаружены те или иные проблемы во время первичного обследования, не будут забыты. Все они получат направления на дальнейшее обследование. А в этом году к проекту подключается еще и телемедицинский центр, хорошо зарекомендовавший себя в период пандемии. Его врачи будут сопровождать москвичей до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

Справку единого образца могут начать выдавать после диспансеризации

"Проект "Здоровая Москва" - не какая-то новомодная игра, - продолжил тему в своем блоге на персональном сайте Сергей Собянин. - По сути это создание современной модели своевременного обследования и медицинской помощи москвичам. Тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение". И в заключение признался: "По себе знаю, как трудно заставить себя заниматься диспансеризацией. Теперь все станет гораздо проще - можно на прогулке в парке всего лишь на несколько минут заглянуть на прием в павильон".

Напомню, павильоны "Здоровая Москва" представляют собой мобильные сборно-разборные модули. Работают они ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Предварительная запись для посещения не требуется. Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобятся только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Диспансеризация населения

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
Экономист оценил проект о "добровольном запрете" на кредиты
В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19