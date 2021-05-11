Собянин открыл первый парковый павильон "Здоровая Москва"

Поход в поликлинику для большинства москвичей - всегда целая история. Идем, как правило, когда не идти нельзя. Какой уж тут контроль за здоровьем! И все-таки столичные власти не теряют надежды приучить горожан именно к профилактике заболеваемости, а не к обращению за помощью, когда помочь становится трудно. На это и нацелены павильоны "Здоровая Москва" в городских парках. Один из них открыл 11 мая в Измайловском парке мэр Москвы Сергей Собянин.

"Не надо идти в поликлинику, тем более, что сейчас, когда пандемия еще не закончилась, это несет дополнительный риск, - сказал глава города. - Здесь же можно провести полное обследование первого уровня. Это очень удобно". Он напомнил, что впервые в порядке эксперимента павильоны "Здоровая Москва" в столице открылись в 2019 году. Целая сеть - сразу в 46 парках. И всего за четыре месяца теплого сезона их посетили 430 тысяч горожан. Планировали, напомнил Собянин, продолжить их работу и в 2020-м году, но вмешался коронавирус, москвичам было не до прогулок. Сейчас, по словам мэра, эпидемиологическая ситуация хотя и непростая, но все же позволяет возобновить работу павильонов. Тем более что потребность проверить здоровье на фоне ковидной истории сильно возросла. Поэтому все 46 павильонов в городских парках этим летом снова будут работать.

Прием в каждом из них ведут врачи городских поликлиник, а консультируют пациентов сотрудники центров "Мои документы". Во всех павильонах открыты два кабинета доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет, два кабинета врача-терапевта, кабинет УЗИ, акушерско-смотровой кабинет. Здесь же можно пройти и вакцинацию от COVID-19. В рамках профилактических обследований можно проверить кровь на сахар, холестерин и другие показатели. Измерить артериальное и внутриглазное давление. Снять ЭКГ и сделать УЗИ. Уточнить антропометрические данные - рост и вес.

Расширенная программа обследований в павильонах "Здоровая Москва" направлена на выявление наиболее значимых заболеваний легких, сердца, ЖКТ, щитовидной железы, а также сахарного диабета и злокачественных новообразований. Примерно за один час горожане могут пройти более 10 исследований. Все необходимое оборудование для этого есть: электрокардиографы, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры - в общей сложности свыше 1,5 тысяч единиц. Имеются среди них и суперсовременные цифровые электрокардиографы с функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Такая оснащенность позволила в 2019-м году провести пациентам более 5 миллионов медицинских манипуляций и у 12 процентов обследованных выявить симптомы тех или иных заболеваний, о которых сами горожане чаще всего и не подозревали. Но самое важное, подчеркивает мэр, люди, у которых обнаружены те или иные проблемы во время первичного обследования, не будут забыты. Все они получат направления на дальнейшее обследование. А в этом году к проекту подключается еще и телемедицинский центр, хорошо зарекомендовавший себя в период пандемии. Его врачи будут сопровождать москвичей до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

"Проект "Здоровая Москва" - не какая-то новомодная игра, - продолжил тему в своем блоге на персональном сайте Сергей Собянин. - По сути это создание современной модели своевременного обследования и медицинской помощи москвичам. Тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение". И в заключение признался: "По себе знаю, как трудно заставить себя заниматься диспансеризацией. Теперь все станет гораздо проще - можно на прогулке в парке всего лишь на несколько минут заглянуть на прием в павильон".

Напомню, павильоны "Здоровая Москва" представляют собой мобильные сборно-разборные модули. Работают они ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Предварительная запись для посещения не требуется. Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобятся только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.