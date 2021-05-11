Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области медицины

Благодарственные письма и премии города в области медицины за 2020 год вручил сегодня в Белом зале мэрии мэр Москвы Сергей Собянин. Обращаясь к собравшимся, глава города сказал: "В этом году рекордное количество заявок было на премию города Москвы в области медицины - 95. Самое большое количество за всю историю премии. Конечно, вы победили в сложной конкурентной борьбе. От всей души поздравляю с этой победой. Хотел сказать, что 2020 год, за который мы, собственно, вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений. Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия".

Мэр напомнил, что медикам приходилось принимать сложные решения в сжатые сроки, нужно было брать на себя ответственность: "Нужно было принимать новую систему организации здравоохранения, практически всех ее звеньев. И это, конечно, был огромный риск и ответственность тех, кто принимал эти решения".

Отдельные слова благодарности Собянин выразил клиническому комитету Москвы, который, по его словам, взял на себя основную тяжесть таких решений, главным врачам, врачам-специалистам.

"Неслучайно одна из премий, которую мы присудили, посвящается организации лучевой диагностики COVID-19, - продолжал мэр. - Казалось бы, что это локальная история, но на самом деле она вылилась в центральное звено маршрутизации всех пациентов и организации не только нормальной диагностики, но и распределения больных между стационарами, амбулаторным лечением, что позволило сбалансировать вообще всю систему, сделать ее устойчивой, понятной, прогнозируемой, обеспечило нормальное функционирование плановой медицины и адекватное назначение тех или иных методов лечения больных".

Напомним, премии города в области медицины присуждаются с 2002 года - ежегодно по шесть премий. Размер денежной выплаты за 2020 год увеличен до 3 млн руб. на каждый коллектив. Сумма распределяется между авторами коллектива в равных частях.

Лауреатами премии города в области медицины за 2020 год стали представители 17 медицинских организаций, в том числе 10 городских, пять федеральных и две частных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 50 человек.