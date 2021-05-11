Номер 112 официально введен в эксплуатацию на территории Москвы. Это значит, что получить в случае необходимости экстренную помощь теперь может любой житель города, в том числе и люди с ограничениями по слуху и речи.

По данным ГБУЗ Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, в столице проживают 30 тысяч людей с нарушениями слуха. Чтобы обратится в экстренные службы "112" сейчас им приходится отправлять sms-сообщение с пометкой "глухой" и указанием, что произошло и адресом. На первый взгляд все просто, но, как говорит председатель Московской городской организации Всероссийского общества глухих Александр Бочков, далеко не все могут воспользоваться и этим. "Если на жестовом языке говорят все, то глухих, владеющих вторым языком - письменным, - немного, - рассказал он. - Большинство глухих людей, да еще в экстренной ситуации, не всегда могут правильно перевести с жестового на письменный". Поэтому в экстренной ситуации они вынуждены звонить за помощью в любой действующий центр сурдопереводчиков. Дозвонившись по видеосвязи, с помощью жестового языка они объясняют, какая именно им требуется помощь. В дальнейшем уже переводчик обращается в "112" и рассказывает, что и где случилось. Если потребуются уточнения, переводчик вновь позвонит заявителю и задает ему вопрос, получает ответ, а затем повторно перезванивает оператору экстренной службы, чтобы сообщить подробности. Порой на такие "испорченные" телефоны уходит до 20-30 минут драгоценного времени. И это в момент, когда дорога каждая минута.

Как поделились с "РГ" представители службы "112", сейчас ведется поиск специалистов, знающих русский жестовый язык и готовых работать в службе "112". Это позволит избежать "испорченного" телефона, спасет жизни и сократит время обработки информации. Соискатели должны уметь принимать вызовы как от здоровых людей, так и от имеющих ограничения по слуху. Проводить оценку их квалификации, как переводчиков, будет Московское общество глухих. Всех соискателей обещают обучить на трехмесячных курсах навыкам профессии.