Туляк получил девять лет колонии за убийство обидчика ребенка

В Тульской области суд вынес обвинительный приговор в адрес мужчины, убившего сожителя своей знакомой. С учетом мнения гособвинения суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строго режима, сообщили в прокуратуре Тульской области.

Вечером 12 января в одном из мнгоквартрирных домов на улице Терпигорева в городе Донской женщина пожаловалась знакомому на своего сожителя. Как рассказали пресс-службе СУ СК по региону, она сообщила, что тот ударил ее ребенка. Мужчина 24 лет, которому она это рассказала, был пьян. Он взял нож и отправился на улицу искать обидчика. Догнал его на стадионе им. Молодцова и не менее 11 раз ударил. От полученных травм 32-летний потерпевший скончался на остановке общественного транспорта.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора. Приговор в законную силу не вступил.