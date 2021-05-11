Здание пансионата бывшего завода "ЗиЛ" в Мценском районе Орловской области стало предметом раздора между новым собственником и людьми, которые десятилетиями в нем жили. Новый хозяин решил выселить жильцов, отключив им электричество и воду. В полиции завели уголовное дело на директора фирмы, выкупившей пансионат. Его подозревают в самоуправстве. Чем завершится расследование, "РГ" обязательно расскажет.

Квартиры в пансионате, который стал домом для двух десятков семей, были выданы в качестве служебных еще в начале 80-х годов. С тех пор жильцы успели вырастить детей и выйти на пенсию. А когда завода не стало, все помещения выставили на продажу. После продажи потянулись судебные тяжбы. В конце концов фирме, выкупившей здание, суд отказал в выселении 43 жильцов. И тогда их начали просто выживать.

Жильцы пансионата, большая часть которых глубокие пенсионеры, сначала не могли попасть в свои квартиры. Потом остались без мусорных баков, им перекрыли воду и отрезали электричество. И тогда бедные люди разъехались кто куда.

Резонансная ситуация заинтересовала прокурора области Владислава Малкина. Проверка показала, что людей, нуждающихся в жилье, таковыми никто не признал. Дохода, чтобы приобрести квартиры даже в ипотеку, у них нет. Возможности арендовать жилье более чем ограничены. Соответствующее представление прокурор направил органам местного самоуправления. Параллельно потребовал подключить пансионат к электросетям и водопроводу, а жильцов, которые, к слову, оставили свои вещи в квартирах, наконец впустить в здание.