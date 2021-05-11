В Подмосковье начинают отключать отопление

Московская область завершает отопительный сезон. "Майские праздники у нас были холодными, но дальнейший прогноз благоприятный. Поэтому мы приступаем к отключению отопления в многоквартирных домах", - сообщил губернатор Андрей Воробьев на видеосовещании с кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Он поручил информировать жителей как о завершении отопительного сезона, так и о дальнейших плановых работах по ремонту водопроводных и тепловых сетей и сопутствующим им отключениям горячей воды. Напомним, воду во многих муниципалитетах области отключают на 14 дней, хотя есть города, где модернизация коммунального хозяйства уже позволяет сократить график отключений до 10 дней.