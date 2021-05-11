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11.05.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

В Рязани задержан организатор незаконной миграции

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Рязани гражданина одного из среднеазиатских государств, который организовал въезд и легализацию незаконных мигрантов.

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Ирина Волк рассказала, что он вместе с сообщниками подыскивал неоднократно судимых граждан, которые за плату разрешали использовать свое жилье для фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет.

Взяли этого организатора сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области. Обыски в его квартире и офисе полицейские провели при поддержке Росгвардии.

Возбуждены три уголовных дела. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут его подельников.

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