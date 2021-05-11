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11.05.2021 11:45
Рубрика: Общество

В среду на столицу обрушится первая майская гроза с ливнями

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

К столице приближается южный циклон. Воздух продолжит прогреваться, но вместе с теплом возможны грозовые ливни. Такой прогноз выпустили специалисты Метеобюро Москвы и области.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По данным метеорологов, пока на погоду в регионе влияет антициклон. Однако, уже завтра его потеснит южный циклон. Воздух прогреется в первой половине дня до +20...+25 градусов. А после обеда возможна гроза с ливнем.

- Выпасть в среду сможет до 10 мм осадков, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так же дожди возможны в четверг и субботу. Выпасть сможет за неделю до 25 мм осадков. Характер ливней будет кратковременный, и пройдут они местами, но сопровождать их могут грозы. В мае это характерное явление.

Напомним, что с начала мая выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. Всего майская норма составляет 51 мм. Не исключено, что месяц может приблизиться к рекордсменам этого столетия. Так, в мае 2015 и 2020 годов выпало более двух месячных норм осадков.

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