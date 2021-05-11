В Туле прошла церемония закрытия фестиваля "Спасибо за Победу!"

В городе-герое Туле на мемориале "Защитникам неба Отечества" состоялась торжественная церемония закрытия Второго Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!". В прямом эфире на весь мир ее показали телеканалы "Победа" (главный организатор фестиваля) и "Музыка Первого". Оба канала входят в "Цифровое Телесемейство" Первого канала.

Для проведения финала фестиваля "Спасибо за Победу!" город-герой Тула и мемориал "Защитникам неба Отечества" были выбраны неслучайно. В этом году Тула отмечает несколько юбилеев: 80-летие обороны города, 45-летие присвоения городу звания "город-герой", а еще в 2021 году исполняется 875 лет со дня основания Тулы.

Финальное мероприятие фестиваля началось с легендарной песни "Журавли" в исполнении Юлии Савичевой. На мемориальном комплексе Тулы прозвучали и другие песни о войне и подвиге народа, среди которых - "Катюша", "Поклонимся великим тем годам", "День Победы", "Где же вы теперь, друзья-однополчане?" и другие. Телезрители и гости мероприятия увидели выступления Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Тульского государственного хора, сводного хора студентов городского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и областного колледжа культуры и искусства, студии современного искусства "Тонус-Арт" из города Калуги, солиста группы "KRAVA" Юрия Кравченко, звезд телеканала "Музыка Первого", в том числе Юлии Волковой, Анатолия Цоя, и других. А также познакомились с воспоминаниями ветеранов, тружеников тыла, детей войны, записанные на видео участниками фестиваля "Спасибо за Победу!".

Ветераны почтили светлую память павших во время Великой Отечественной войны и возложили цветы к постаменту мемориала "Защитникам неба Отечества". А еще во время проведения акции гости и ветераны выложили более 19 тысяч свечей в гигантское слово "Спасибо". Завершающим аккордом мероприятия стал грандиозный праздничный салют в ознаменование 76-й годовщины Великой Победы.

Между тем

Организаторы Второго Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!" привлекли людей к созданию видеолетописи, чтобы сохранить воспоминания очевидцев Великой Отечественной войны для будущих поколений. Во время проведения онлайн-фестиваля на сайт spasibo.pobeda.tv поступило несколько тысяч заявок. Свои рассказы прислали зрители более чем из 1600 населенных пунктов России. География фестиваля "Спасибо за Победу!" - 26 стран: Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Молдавия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Израиль, Нидерланды, США, Франция и другие. Канал "Победа" планирует заложить традицию ежегодно проводить торжественное закрытие фестиваля в разных городах.