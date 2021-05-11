Отопительный сезон в столице завершается. После затяжной холодной весны в столице установилась теплая погода. Это дало возможность коммунальщикам начать отключать подачу тепла, чтобы заняться профилактическими работами на системах отопления и горячего водоснабжения.

Напомню, в прошлом году столица начала ремонт коммунальных сетей только с 1 июля. Это было сделано для того, чтобы горожане, сидевшие дома на самоизоляции, испытывали минимум дискомфорта. Работникам городских служб пришлось всю подготовительную работу к новому зимнему сезону проводить не в течение обычных четырех месяцев, а всего за два. В этом же году, как рассказал "РГ" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все будет идти по плану. До субботы, 15 мая, перестанут подавать тепло во все 74 тысячи зданий Москвы, из которых 34 тысячи - жилые.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Московской объединенной энергетической компании", которая является основным поставщиком отопления и горячего водоснабжения столицы, после этого начнется активная фаза подготовки теплосетей к новому зимнему периоду. "Наша основная задача - провести профилактический и капитальный ремонты на 45 районных тепловых станциях и 10 тысячах центральных тепловых пунктах, 97 малых котельных", - рассказал "РГ" главный инженер МОЭК Роман Коровин.

В этом году горячую воду отключать будут на 10 дней. Посмотреть графики отключения можно на порталах moek.ru, на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Жильцов должна предупредить объявлением и УК.