Вакцинация от COVID-19 и профилактическое обследование. "Здоровая Москва" возвращается в парки

В 2019 г. мы открыли в парках 46 павильонов "Здоровая Москва", где все желающие могли бесплатно проверить свое здоровье.

За 4 месяца работы павильонов этой возможностью воспользовалось 430 тыс. москвичей, многие из которых до обычной поликлиники дошли бы только когда станет совсем плохо. А проверить свое здоровье во время прогулки по парку оказалось делом привлекательным. И совсем не напрасным.

В павильонах было проведено более 5 млн медицинских манипуляций. У 12% пациентов были выявлены симптомы тех или иных заболеваний, о которых они чаще всего и не подозревали. Все они получили направления на углубленные исследования и консультации специалистов.

В 2020 г. мы планировали продолжить проект "Здоровая Москва", но этим планам помешала пандемия. Сейчас эпидемиологическая ситуация хоть и непростая, но все же позволяет возобновить работу павильонов. Тем более что потребность проверить здоровье на фоне ковидной истории сильно возросла.

Сегодня я открыл павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке.

Всего же в этом году в московских парках, скверах и зонах отдыха будут работать 46 павильонов "Здоровая Москва" - ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

Фото: sobyanin.ru

Без предварительной записи в павильонах можно пройти вакцинацию от COVID-19 и профилактическое обследование.

Если Вам 60+, то сделав прививку от коронавируса, вы можете принять участие в программе "Миллион призов" - получить подарочную карту на сумму 1000 баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму.

В рамках профилактических обследований можно проверить кровь на сахар, холестерин и другие показатели.

Измерить артериальное и внутриглазное давление. Снять ЭКГ и сделать УЗИ.

Уточнить антропометрические данные - рост и вес.

Количество обследований в павильонах "Здоровая Москва" больше, чем при стандартной диспансеризации.

Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

Фото: sobyanin.ru

Всего в павильонах установлено свыше 1,5 тыс. единиц оборудования, включая высокотехнологичную медицинскую технику, которая ранее не использовалась в городском здравоохранении. В частности, цифровые электрокардиографы оснащены функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Прием ведут врачи городских поликлиник.

А консультируют пациентов сотрудники центров "Мои документы".

И самое важное: пациенты, у которых выявят проблемы во время первичного обследования, не будут забыты. К проекту подключаем Телемедицинский центр, хорошо зарекомендовавший себя в период пандемии. Его врачи будут сопровождать москвичей до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

Проект "Здоровая Москва" - не какая-то новомодная игра. По сути это создание современной модели своевременного обследования и медицинской помощи москвичам. Тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение.

По себе знаю, как трудно заставить себя заниматься диспансеризацией. Теперь все станет гораздо проще - можно на прогулке в парке всего лишь на несколько минут заглянуть на прием в павильон.

Будьте здоровы!

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина