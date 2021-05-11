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11.05.2021 17:46
Рубрика: Общество

Из Тикси 14 мая на поиски белых медведей отправится экспедиция

Текст: Андрей Полынский
Из аэропорта Тикси 14 мая отправится экспедиция. Ее цель - авиаучет белого медведя и морских млекопитающих Арктической зоны России. Члены группы проследует на самолете по десяти маршрутам, каждый - не менее тысячи километров. Наблюдатели будут высматривать обитателей Арктики и фиксировать все встречи с помощью специального оборудования, установленного на самолете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работы будут проводиться в рамках экологического проекта "Хозяин Арктики". В августе прошлого года состоялась первая научная экспедиция. Совместно с учеными ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова были проведены тестовые авиаучеты вдоль побережья Карского и Баренцева морей. Сейчас проект продолжается.

Фото: iStock
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Экспедиция "Хозяин Арктики - 2021" состоит из двух этапов. 14 мая из аэропорта Тикси самолет L-410 отправится на поиски медведей. Ученым предстоит исследовать малоизученные акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Сколько на это уйдет времени и кого они там встретят - зависит от непредсказуемой арктической погоды.

Второй этап стартует 10 июня из морского порта Архангельск. На судне "Михаил Сомов" исследователям предстоит дойти до архипелага островов Земли Франца-Иосифа, с помощью вертолета найти медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы. До старта экспедиции остались считанные дни.

А пока ученые пакуют чемоданы, самолет проходит подготовку не просто к полетам, а к авиаучетам, примеряет окна-блистеры, усовершенствует комплекс мониторинга, новую систему видеосъемок и готовится к встрече с главным и бессменным пилотом экспедиции, Героем России космонавтом Валерием Токаревым.

По словам генерального директора Экологического фонда "Чистые моря" Василия Богословского, подобные авиаучеты не проводились много лет, с развала Советского Союза. А ведь этот процесс необходимо постоянно мониторить. В этом году задачи у экспедиции более масштабные, поэтому экспедиция будет проходить в два этапа: на первом будет авиаучет, а на втором - непосредственно мечение животных, чтобы отследить их миграцию и многое другое. В этом году ученые подготовились более тщательно, чем в прошлом: взяли с собой более совершенную аппаратуру по отслеживанию и фиксации белых медведей.

Академик РАН, начальник экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации Вячеслав Рожнов отмечает, что согласно экспертным оценкам, в мире сейчас существуют 25 тысяч белых медведей, из них порядка 8 тыс. - на территории России. Эта цифра держится в течение уже многих лет, потому что никогда не проводились исследования по учету этих животных. А ведь вечная климат теплеет, мерзлота тает, и что происходит сейчас с белым медведем - неясно.

"И в этом плане "Хозяин Арктики" - совершенно замечательный и нужный проект. В результате мы будем иметь новые данные, чтобы оценивать и сохранять популяцию белого медведя", - считает Вячеслав Владимирович.

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