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11.05.2021 04:15
Рубрика: Общество

К центру реабилитации тигров в Приморье подкинули ручного медвежонка

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье (МРОО "Центр "Тигр") обнаружили коробку с ручным гималайским медвежонком, сообщает организация на своей странице в Instagram.

"Обычное утро, едем в Центр "Тигр" кормить питомцев. Перед въездом на территорию заметили коробку. Такие сюрпризы мы уже получали. Каждый раз, открывая, думаешь, кто из неё попытается вылететь, либо выскочить, либо исцарапать или забьется в угол в страхе...На этот раз оказался медвежонок, который не царапался, не боялся, сразу понятно - ручной. Ровесник наших подопечных медвежат. Упитанный и здоровый, но привыкший к человеку", - говорится в посте.

Фото: Пресс-служба МРОО "Центр ''Тигр''
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На видео хорошо заметна разница поведении упомянутых в сообщении медвежат и нового подкидыша - трое животных при появлении человека пытаются спрятаться подальше, под самый потолок, и только один не боится.

В центре подчеркивают, что сейчас внимание медвежонка, который, к слову, оказался "девочкой", должно переключиться с человека на сородичей.

"Будем наблюдать за поведением нашей новой подопечной", - отмечается в сообщении.

Центр "Тигр" был создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров, многих из них выпустили в дикую природу. Также здесь часто оказываются другие животные и птиц

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