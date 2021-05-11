На берег Владивостока выбросилась тропическая рыба

На берег острова Русский во Владивостоке массово выбросилась мелкая рыба, фото и видео явления появились в социальных сетях.

Специалисты определили, что эта рыба - теплолюбивый анчоус, сообщает ТАСС.

По словам замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игоря Мельникова, в акваторию Приморья этот тропический вид заходит каждый год, но обычно значительно позже, когда вода уже хорошо прогреется, и в небольших количествах.

"Рыбакам этот промысел в принципе неинтересен из-за скудных объемов. Последние 5-6 лет анчоуса у нас было даже меньше обычного. Здесь же произошел массовый выброс на берег", - приводит агентство слова Игоря Мельникова.

Ученый предположил, что рыба могла попасть в акваторию Приморья вместе с вихрем от теплого цусимского течения. Когда вихрь рассеялся, анчоусов парализовало в холодной воде, так что шторм выбросил их на сушу.