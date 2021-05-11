В Хабаровском крае из-за паводка подтоплены дома в трех поселках

В трех населенных пунктах Николаевского района зафиксировано подтопление жилых домов из-за вскрытия Амура.

В поселке Маго вода зашла на 40 приусадебных участков, где находятся 29 жилых домов. Уже подготовлен пункт временного размещения в местной школе, но пока люди остаются дома. На место ЧП сегодня из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В поселке Чныррах из-за подъема уровня воды подтоплен один жилой дом и три участка. В селе Красное под водой оказался отрезок на 25 километре межпоселковой дороги, соединяющей Николаевск-на-Амуре и поселок Озерпах. Движение транспорта приостановлено.

Отмечается, что в Ульчском районе в результате прохождения ледохода в семи населенных пунктах подтоплены девять участков автодорог.

Завтра в Николаевский район отправится глава региона Михаил Дегтярев.

"Дистанционно такие вопросы решать нельзя. Посетим Маго, Чныррах, посмотрим пункты временного содержания, поговорим с людьми", - написал губернатор в Instagram.