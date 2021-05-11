Со вторника школьники Вилюйского, Усть-Алданского и Чурапчинского улусов, а также Якутска перешли на дистанционную форму обучения. Исключение сделано только для учеников 9-х и 11-х классов - они будут заниматься в очном режиме.

В республике сложилась тяжелая эпидситуация. 11 мая выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске - 62.

- Особое опасение вызывает ситуация с заболеваниями детей, - подчеркнула заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. - Мы впервые открыли дополнительные койки для детского инфекционного стационара. В тяжелом состоянии в реанимации находятся двое детей 8 и 11 лет.

Резкий рост числа заболевших в Якутии связывают с несоблюдением жителями региона правил санитарной безопасности в общественных местах. С наступлением весенних деньков якутяне словно забыли о масках, социальной дистанции и необходимости избегать больших групп. Болеют целыми семьями, а там, где за медицинской помощью обращаются с опозданием, много тяжелых случаев . Именно так получилось в Таттинском улусе, где пришлось разворачивать дополнительные койки для ковидных больных.

Чтобы снизить вероятность распространения инфекции среди молодежи и детей, в Якутии приостановили работу развлекательных заведений. Студентов, выехавших в районы, переведут на дистанционку, а беременных женщин рекомендовано перевести на удаленную работу.

Еще одна мера: продуктовые магазины отныне обязаны по воскресеньям утром закрываться на четыре часа, чтобы провести дезинфекцию.