Новости

СК опроверг информацию о заложенной в казанской школе взрывчатке 21:08
В новгородских школах выпускные будут проходить с бойцами Росгвардии 20:49
В Петербурге усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани 20:31
В Екатеринбурге семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар 20:16
Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества" 20:10
Россия и Греция обсудили начало авиасообщения между странами 20:08
Российские военные приступили к слежению за кораблем ВМС Франции в Черное море 20:01
Путин наградил главу Крыма Аксенова и художника Сафронова 19:53
В Мордовии усилят меры безопасности после стрельбы в Казани 19:47
Украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения в адрес Медведчука 19:46
В Казани оценивают возможность эвакуации пострадавших детей в Москву 19:15
Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани 19:09
В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия 18:48
ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя 18:40
Все погибшие при стрельбе в школе Казани опознаны 18:13
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 19:47
Рубрика: Власть

Урок не впрок

В Якутии учеников отправили домой
Текст: Инесса Доценко ("Российская газета", Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Со вторника школьники Вилюйского, Усть-Алданского и Чурапчинского улусов, а также Якутска перешли на дистанционную форму обучения. Исключение сделано только для учеников 9-х и 11-х классов - они будут заниматься в очном режиме.

В республике сложилась тяжелая эпидситуация. 11 мая выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске - 62.

- Особое опасение вызывает ситуация с заболеваниями детей, - подчеркнула заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. - Мы впервые открыли дополнительные койки для детского инфекционного стационара. В тяжелом состоянии в реанимации находятся двое детей 8 и 11 лет.

В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены по 31 мая

Резкий рост числа заболевших в Якутии связывают с несоблюдением жителями региона правил санитарной безопасности в общественных местах. С наступлением весенних деньков якутяне словно забыли о масках, социальной дистанции и необходимости избегать больших групп. Болеют целыми семьями, а там, где за медицинской помощью обращаются с опозданием, много тяжелых случаев . Именно так получилось в Таттинском улусе, где пришлось разворачивать дополнительные койки для ковидных больных.

Чтобы снизить вероятность распространения инфекции среди молодежи и детей, в Якутии приостановили работу развлекательных заведений. Студентов, выехавших в районы, переведут на дистанционку, а беременных женщин рекомендовано перевести на удаленную работу.

Еще одна мера: продуктовые магазины отныне обязаны по воскресеньям утром закрываться на четыре часа, чтобы провести дезинфекцию.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Стрельба в школе Казани
Путин дал поручения по трагедии в Казани
Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете
МИД РФ выслал румынского дипломата из России
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов