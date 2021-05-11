В Приморье нашли самолет, участвовавший в войне с Японией

Бойцы поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили в бухте Витязь, расположенной в Хасанском районе Приморья, предположительное место падения советского самолета.

Как рассказали поисковики на своих страницах в социальных сетях, ранее фрагмент боевой машины обнаружил один из подписчиков, который рассказал им о своей находке.

По словам участника поисков Владимира Яхно, фрагменты обшивки и конструкции самолета находятся в песчаном грунте, при строительстве проселочной дороги их засыпали землей, таким образом, законсервировав.

На данный момент участники "АвиаПоиска" не могут точно назвать тип найденной машины. Дело в том, что в 30-40-х годах прошлого века в районе мыса Гамова разбились два самолета. Первый - 3 августа 1938 года. Машина входила в состав 11-го Владивостокского авиаотряда Погранвойск НКВД, выполнявшего обеспечение войск во время Хасанского сражения. В катастрофе погиб штурман.

Второй упал 14 августа 1945 года. Это был гидросамолет МБР-2 из состава 63-й отдельной авиаэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота, базирующейся в бухте Патрокл. Он возвращался после бомбардировки корейского порта Сейсин. Борт подбили из зенитного орудия, он воспламенился и горящим упал на землю. Погибли летчик и штурман, стрелок-радист получил ожоги, но выжил.

Возможно, это как раз вторая машина. "Все части имеют следы воздействия огня, а на одном из листов обшивки видна характерная внешняя пробоина диаметром около 20 миллиметров, что позволяет выдвинуть предложение об участии самолета в боевых действиях с Японией в августе 1945 года", - объясняют свое предположение поисковики.

В конце июня "АвиаПоиск" планирует выехать на место в экспедицию, которая поможет установить детали.