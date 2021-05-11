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11.05.2021 21:36
Рубрика: Общество

Часть детей, пострадавших из-за стрельбы в Казани, могут перевезти в Москву

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила о том, что рассматривается возможность перевода в Москву некоторых детей, которые пострадали из-за стрельбы в Казани и находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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"Я сейчас поговорила с ребятами, была в реанимации, где дети в особо тяжёлом состоянии, поговорила с докторами о перспективах лечения, некоторые дети рассматриваются к перевозу в Москву. - заявила Анна Кузнецова на официальной сайте Уполномоченного по правам ребенка в РФ. - Все будет зависеть от тех решений, которые будут в ближайшее время приняты".

Как сообщила Кузнецова, все зависит от возможности транспортировки тяжелораненых детей и от возможностей клиник Казани.

По данным МВД Татарстана, 11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. 19-летний стрелок задержан. По факту нападения на гимназию №175 Следственный Комитет России возбудил дело о массовом убийстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

В регионах Общество Здоровье Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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