Число погибших при стрельбе в школе Казани увеличилось до 9 человек

Число погибших при стрельбе в гимназии в Казани возросло до девяти человек. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в опубликованном пресс-службой видео.

Ранее сообщалось о гибели семерых школьников и учительницы.

По словам главы региона, в Детской республиканской клинической больнице находятся 18 детей, пострадавших в результате трагедии. У некоторых из них огнестрельные ранения, у части - переломы и ушибы.

- Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизни детей, - подчеркнул Минниханов.

Кроме того, в других больницах Казани с огнестрельными ранениями находятся трое взрослых - сотрудников школы.

Рустам Минниханов добавил, что в ближайшее время в Казань прибудет борт МЧС и при необходимости будет оказана помощь федеральных медицинских центров.

Напомним, утром 11 мая в гимназии № 175 в Советском районе Казани 19-летний молодой человек открыл стрельбу. Злоумышленник задержан. По факту трагедии в СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Расследование будут вести сотрудники центрального аппарата ведомства.