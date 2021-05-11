Семь человек погибли при стрельбе в школе в Казани

Семь человек, по предварительным данным, стали жертвами стрельбы в гимназии №175 в Казани, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Среди погибших педагог и шестеро детей.

По имеющимся сведениям, стрельбу устроили двое подростков. Одного из них задержали, второй остается в здании и сопротивляется сотрудникам полиции, пытаясь отстреливаться.

Напомним, утром 11 мая двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе, предварительно из автоматического оружия. Находившихся в здании детей сначала блокировали в классах, а затем эвакуировали.