На Вятке более 20 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

В детское инфекционное отделение Кировской городской больницы №2 госпитализировано 22 ребенка с признаками вирусной кишечной инфекции. С деятельностью образовательных организаций вспышку заболевания региональные власти не связывают.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Кировской области. Дети получают помощь в необходимом объеме, дефицита лекарств нет. Все заболевшие из разных районов региона, состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. По данным на утро 11 мая, медики выезжали на дом к 26 детям и 10 взрослым со схожими симптомами.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Нововятском районе Кирова десятки людей обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, из-за чего в больницах образовались очереди, а в аптеках закончились лекарства. В пресс-службе правительства региона уточнили, что в государственной аптечной сети все необходимые препараты - в том числе, сорбенты, противорвотные и противомикробные - имеются в достаточном количестве.