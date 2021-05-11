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11.05.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В результате нападения на школу в Казани погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, в июле этого года ей должно было исполниться 26 лет.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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По словам представителя администрации учебного заведения, которые приводит ТАСС, педагог вела урок у пятого класса и вышла в коридор, где находился злоумышленник.

Как указано на сайте гимназии, Эльвира Игнатьева преподавала в школе четыре года, а общий ее педагогический стаж составляет пять лет. Она устроилась в учебное заведение в год, когда подозреваемый в стрельбе из него выпустился.

Педагог выигрывала грант "Наш новый учитель-2018", а также занимала второе место в районном этапе конкурса "Учитель года-2018". В Instagram погибшей под опубликованным пять дней назад постом сотни пользователей оставили комментарии с соболезнованиями.

По последним данным, жертвами стрельбы в казанской школе стали девять человек, из них семь детей, учащихся восьмого класса. В больницах с огнестрельными ранениями, а также переломами и ушибами находится 21 человек - 18 детей разного возраста и трое взрослых. Шестеро детей помещены в реанимационное отделение.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В Казань для помощи в расследовании ЧП направлены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

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