Путин дал поручения по трагедии в Казани

"В связи с трагическими событиями в школе в Казани Владимир Путин выслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент переговорил по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым.

В разговоре с Мишустиным и Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который уже вылетает в Казань с медиками, психологами и оборудованием, будут министры Сергей Кравцов и Михаил Мурашко, уточнил Песков.

Путин указал правительству оказать содействие и обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

Президент глубоко соболезнует родственникам погибших детей и желает скорейшего выздоровления школьникам, получившим ранения, заключил Песков.