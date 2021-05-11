Ученые проследят за свалками с помощью высокоточных беспилотников

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) научились отслеживать состояние полигонов и несанкционированных свалок с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных специальными комплексами наблюдения.

- Беспилотники помогают рассмотреть в деталях труднодоступные и небезопасные для посещения объекты, а также экономят много времени и сил по сравнению с наземными обследованиями. Более того, современные технологии обработки аэрофотоснимков позволяют в сжатые сроки создать точные фотографические планы и 3D-модели объектов, что существенно упрощает принятие необходимых управленческих решений, - пояснил младший научный сотрудник кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ, кандидат биологических наук Тимофей Филькин.

Ученые уже сформировали авиапарк беспилотников: два квадрокоптера серии DJI Phantom и один специализированный квадрокоптер для аэрофотогеодезических работ, оснащенный полнокадровой фотокамерой Sony DSC-RX1R и бортовым GNSS-приемником, который позволяет работать от наземной базовой геодезической станции. В числе дополнительного оборудования летательных аппаратов - бортовой лазерный детектор метана, позволяющий проводить воздушные газогеохимические съемки полигонов и свалок для оценки объемов выбросов ядовитого газа, а также тепловизор, с помощью которого изучаются тепловые поля объектов размещения отходов для оценки рисков возгорания.

В планах исследователей - разработка геоинформационной системы, которая с помощью наложения снимков разных периодов будет анализировать развитие свалок, а также выявлять эффекты воздействия этих объектов на окружающую среду.