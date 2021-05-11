В Башкирии новогоднюю елку оставили на круглый год ради экономии

Власти башкирского города Агидель решили сэкономить на демонтаже новогодней пиксельной елки, размещенной на городской площади, и превратить ее в летний арт-объект, украсив гирляндами с бабочками и цветами.

Как сообщил корреспонденту "РГ" мэр Агидели Фанис Гильванов, только разборка и сборка елки в предыдущем году обошлась бюджету в 800 тысяч рублей, кроме того были траты на перевозку и хранение.

- В общей сложности в этом году нам предстояло потратить миллион рублей на решение всех вопросов по елке, а ведь мы высокодотационный муниципалитет. У нас отсутствуют предприятия промышленности, общий доход - около 87 миллионов рублей, на которые мы должны содержать бюджетные учреждения и благоустраивать город. Вот и стараемся относится к тратам разумно и решили перенять опыт города Нижнекамска республики Татарстан, где уже не первый год "одевают" пискельные елки в специальную "одежду" и превращают на лето в арт-объект, - рассказывает Фанис Гильванов.

В итоге специальный защитный "шалаш" для елки обошелся казне города в 128 тысяч рублей, еще предстоит приобрести гирлянды в виде бабочек, которые планируется использовать ежегодно.

Кстати, пиксельную елку в Агидели установили два года назад.